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В «Белпочте» рассказали, как коронавирус повлиял на число посылок из-за границы и денежных переводов

25.04.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границ количество международных почтовых отправлений в марте-апреле снизилось, зато внутри страны — наоборот увеличилось. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в РУП «Белпочта».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В «Белпочте» говорят, что в марте-апреле 2020 года был отмечен незначительный рост количества принятых внутренних почтовых отправлений и спад количества международных.

— Снижение количества принятых международных почтовых отправлений связано со сложившейся ситуацией из-за приостановки авиарейсов и постоянных изменений при приеме международных почтовых отправлений. В связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса во всем мире возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок, — комментируют в «Белпочте».

На сайте почтового оператора есть актуальный список стран, с которыми сейчас есть почтовое сообщение, он обновляется каждый день. Например, по данным на 24 апреля, ни письменную корреспонденцию, ни посылки пока нельзя получить из Китая, Румынии, Швейцарии, Словении. Из Италии, Испании, Латвии, Португалии, Словакии, Хорватии можно получить письменную корреспонденцию, а посылки — нет. С другими европейскими странами почтовое сообщение работает.

В апреле ожидается и спад почтовых денежных переводов, причем не только международных, но и внутри страны.

— В марте по сравнению с февралем отмечается незначительный рост количества принятых внутренних почтовых денежных переводов, в апреле намечается их спад, — говорят в «Белпочте». — В марте по сравнению с февралем отмечается незначительный спад международных почтовых денежных переводов, в апреле намечается их более значительный спад.

Также в марте почта предложила получать пенсии и пособия на дому. Для этого нужно оставить в почтовом отделении заявку по телефону.

— В контакт-центр РУП «Белпочта» и непосредственно в объекты почтовой связи ежедневно обращаются более 200 получателей. Все заявки исполняются непосредственно в день обращения получателей либо на следующий день в зависимости от времени поступления заявки, — сообщили в «Белпочте».

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Кроме того, каждый день около 200 человек оставляют заявки о том, чтобы получать пенсию на дому.
 
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