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В «Белпочте» рассказали, как коронавирус повлиял на число посылок из-за границы и денежных переводов
25.04.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границ количество международных почтовых отправлений в марте-апреле снизилось, зато внутри страны — наоборот увеличилось. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в РУП «Белпочта».
В «Белпочте» говорят, что в марте-апреле 2020 года был отмечен незначительный рост количества принятых внутренних почтовых отправлений и спад количества международных.
— Снижение количества принятых международных почтовых отправлений связано со сложившейся ситуацией из-за приостановки авиарейсов и постоянных изменений при приеме международных почтовых отправлений. В связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса во всем мире возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок, — комментируют в «Белпочте».
На сайте почтового оператора есть актуальный
В апреле ожидается и спад почтовых денежных переводов, причем не только международных, но и внутри страны.
— В марте по сравнению с февралем отмечается незначительный рост количества принятых внутренних почтовых денежных переводов, в апреле намечается их спад, — говорят в «Белпочте». — В марте по сравнению с февралем отмечается незначительный спад международных почтовых денежных переводов, в апреле намечается их более значительный спад.
Также в марте почта
— В контакт-центр РУП «Белпочта» и непосредственно в объекты почтовой связи ежедневно обращаются более 200 получателей. Все заявки исполняются непосредственно в день обращения получателей либо на следующий день в зависимости от времени поступления заявки, — сообщили в «Белпочте».
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В «Белпочте» рассказали, как коронавирус повлиял на число посылок из-за границы и денежных переводов
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