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АЗ не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам сезона Эредивизи
25.04.2020 12:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АЗ выступил с заявлением по поводу досрочного завершения чемпионата Нидерландов из-за пандемии
Накануне стало известно, что в нынешнем сезоне чемпион Эредивизи определен не будет.
В турнирной таблице на момент приостановки сезона лидировал
Таким образом, «Аякс» получил право начать выступление в следующем розыгрыше
В заявлении на своем официальном сайте клуб из Алкмара выразил несогласие с таким раскладом.
АЗ отмечает, что предлагал Королевскому футбольному союзу Нидерландов несколько вариантов альтернативного распределения путевок в еврокубки, но все они были отклонены.
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АЗ выступил с заявлением по поводу досрочного завершения чемпионата Нидерландов из-за пандемии коронавируса.
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