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АЗ не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам сезона Эредивизи

25.04.2020 12:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АЗ выступил с заявлением по поводу досрочного завершения чемпионата Нидерландов из-за пандемии коронавируса.

Накануне стало известно, что в нынешнем сезоне чемпион Эредивизи определен не будет.

В турнирной таблице на момент приостановки сезона лидировал «Аякс», который как и АЗ набрал 56 очков, но опережал соперника по разнице мячей.

Таким образом, «Аякс» получил право начать выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с раунда плей-офф квалификации, в то время как АЗ – со 2-го отборочного раунда.

В заявлении на своем официальном сайте клуб из Алкмара выразил несогласие с таким раскладом.

АЗ отмечает, что предлагал Королевскому футбольному союзу Нидерландов несколько вариантов альтернативного распределения путевок в еврокубки, но все они были отклонены.

Ранее стало известно, что «Утрехт» обратится в суд и в УЕФА. Клуб не пустили в ЛЕ, хотя он идет 6-м в Эредивизи и вышел в финал Кубка.

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АЗ выступил с заявлением по поводу досрочного завершения чемпионата Нидерландов из-за пандемии коронавируса.
 
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