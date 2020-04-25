АЗ не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам сезона Эредивизи

Источник материала: Tribuna.com

АЗ выступил с заявлением по поводу досрочного завершения чемпионата Нидерландов из-за пандемии коронавируса .

Накануне стало известно, что в нынешнем сезоне чемпион Эредивизи определен не будет.

В турнирной таблице на момент приостановки сезона лидировал «Аякс» , который как и АЗ набрал 56 очков, но опережал соперника по разнице мячей.

Таким образом, «Аякс» получил право начать выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с раунда плей-офф квалификации, в то время как АЗ – со 2-го отборочного раунда.

В заявлении на своем официальном сайте клуб из Алкмара выразил несогласие с таким раскладом.

АЗ отмечает, что предлагал Королевскому футбольному союзу Нидерландов несколько вариантов альтернативного распределения путевок в еврокубки, но все они были отклонены.

Ранее стало известно , что «Утрехт» обратится в суд и в УЕФА . Клуб не пустили в ЛЕ, хотя он идет 6-м в Эредивизи и вышел в финал Кубка.

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