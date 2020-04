Как семь разных стран вышли на «плато заболеваемости» COVID-19

Источник материала: IT.Tut.by

Новый коронавирус пока не собирается сдаваться, но некоторые страны мира уже вышли на «плато заболеваемости» COVID-19 — это период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней, после чего наступает спад (или же вторая волна). 42.TUT.BY изучил, какие меры предпринимали отдельные государства, сумевшие понизить кривую новых случаев на графике.

Австрия

Для Австрии все началось 25 февраля, когда у 24-летних парня и девушки, которые прибыли из Италии, подтвердился коронавирус.

У страны был плохой старт: уже с 1 марта тирольский курорт Ишгль стали определять как основную точку распространения вируса — в местных барах заразились сотни туристов, которые затем разнесли коронавирус по всему континенту. Меры нужно было предпринимать немедленно.

Так что 10 марта правительство заявило , что все университеты закроются не позднее 16 марта, плюс отменило все мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 человек и все мероприятия в помещении с участием более 100 человек. Всем детям старше 14 лет сказали оставаться дома с 15 марта, а тем, кто младше, с 17 марта.

Кроме того, власти попросили держать социальную дистанцию, а приехавшим из Италии предписывалось самоизолироваться. Тем, кто подозревает, что он или она заразились, настоятельно рекомендовали не идти в больницу, а звонить по специальному номеру Министерства здравоохранения.

Первый случай смерти был 12 марта — умер 69-летний житель Вены, который приехал из Италии. За этим последовало ужесточение мер: 15 марта власти объявили запрет на публичные собрания более пяти человек, а с 16 марта начали действовать ограничения на выход из дома по всей стране (можно было выходить только ради работы, покупок продуктов или лекарств, помощи другим людям или же прогулок в компании сожителей). С 17 марта Австрия запретила все въезды из Италии, китайской провинции Хубэй, Ирана и Южной Кореи. Пропускали только людей со справкой не старше 4 дней, что у них нет коронавирусной инфекции.

При этом люди могли выходить за покупками в работающие магазины или ездить на общественном транспорте — но обязательно в масках. Возможно, это дало свои результаты, потому что с 14-го числа этого месяца в Австрии открылись магазины площадью до 400 «квадратов».

Почему же стране удалось переломить ситуацию? Пока сложно сказать. Может, свою роль сыграло массовое тестирование — говорилось про 15 тысяч тестов в день. Или же быстро среагировала система здравоохранения, так как она децентрализована. Среди возможных причин называется даже национальный характер — австрийцы дисциплинированны и не склонны к близким телесным контактам.

Швейцария

Первый завозной случай коронавируса в этой стране был 25 февраля — вирус обнаружили у 70-летнего мужчины в италоязычном кантоне Тичино, который ранее посещал Милан. Первая смерть — 5 марта: в Лозанне умерла 74-летняя женщина, которая провела в госпитале всего два дня.

Уже 27 февраля власти отменили лыжный марафон в Энгадине. Но при этом оставили открытыми курорты в кантоне Граубюнден — вплоть до середины марта здесь спокойно катались на лыжах. До введения карантина в этом регионе заболели более 250 человек и умерли шесть.

28 февраля Федеральный совет запретил проведение мероприятий с участием более тысячи человек. Из-за этого не состоялись Женевский автосалон и различные карнавалы и ярмарки. А 13 марта тот же орган решил отменить занятия во всех учебных заведениях до 4 апреля и запретить все мероприятия (государственные или частные) с участием более 100 человек. Он также решил частично закрыть границы и ввести пограничный контроль.

16 марта было объявлено , что бары, магазины и прочее закрываются до 19 апреля, но при этом продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт и почтовые услуги продолжают работать. 20 марта власти сообщили , что хотя карантин не введен, собрания более пяти человек под запретом до 26 апреля. При этом «экономическая деятельность», в том числе и строительство, будут продолжаться.

Видимо, введенные меры подействовали, потому что уже 16 апреля власти заявили, что ослабят введенные ограничения в три этапа. И первый шаг будет сделан 27 апреля, когда хирурги, стоматологи, парикмахеры, массажные и косметические салоны смогут начать работать (разумеется, с соблюдением мер безопасности). Также можно будет открыть хозяйственные, продуктовые и даже флористические магазины. Если все пройдет без проблем, то второй шаг намечен на 11 мая, а следующий — на 8 июня.

Правда, эксперты предупреждают , что, скорее всего, количество инфицированных в Швейцарии намного выше, чем число подтвержденных случаев, так как тестирование не проводилось для людей с легкими симптомами или вообще без симптомов (хотя в стране делалось по 6000 тестов в день). Но не стоит забывать, что Швейцария — это страна с высоким уровнем жизни, хорошей экологией и хорошей медициной (на сферу здравоохранения выделяется примерно 11% ВВП). Это тоже могло внести свою лепту.

Норвегия

Первый завозной случай в Норвегии был 26 февраля: женщина вернулась из Китая, причем заболевание протекало у нее бессимптомно, так что она отправилась на добровольную изоляцию у себя дома.

3 марта, когда в стране было всего 25 случаев заболевания, правительство изучило рекомендации экспертов, согласно которым в худшем случае заразится четверть населения, и стало принимать меры для лечения миллиона человек.

12 марта была зафиксирована первая смерть от вируса. В тот же день стартовал карантин — в течение двух недель следовало закрыть все учебные заведения, фитнес-центры, парикмахерские и так далее. Запрещались спортивные и культурные мероприятия, собрания. Закрывались бары, клубы, пабы — но рестораны могли работать с некоторыми ограничениями, например только для определенного числа посетителей и с соблюдением социальной дистанции.

Медицинским работникам, работающим с пациентами, запретили выезжать за границу до 20 апреля 2020 года. Все, кто вернулся из поездок за пределы Швеции и Финляндии с 27 февраля, должны были самоизолироваться независимо от того, есть у них симптомы или нет.

Хотя запрет на выход из дома не был введен, власти все же попросили по возможности работать удаленно, избегать общественного транспорта и людных мест, а также не посещать учреждения с уязвимыми группами (пожилые люди, заключенные и так далее) и держаться друг от друга на расстоянии. Общественный транспорт продолжил работать в обычном режиме, чтобы люди могли добраться до работы и обратно.

С 13 марта Норвегия ввела запрет на посещение страны через аэропорт Осло, а 16 марта эта мера распространилась на все пограничные пункты. Кроме того, людей попросили не ездить в домики в сельской местности, чтобы не создавать нагрузку на тамошнюю медицинскую инфраструктуру. Это не понравилось норвежцам, и самым упрямым, не желавшим покидать природу, даже пришлось пригрозить штрафом в полторы тысячи долларов.

Люди, у которых подозревали или диагностировали вирус, должны были самоизолироваться, нарушителей ждал штраф.

Даже в разгар пандемии норвежцы не возводили модульные госпитали или отдельные инфекционные больницы — большинство медучреждений быстро перестроились под прием пациентов с коронавирусом, а профильным учреждением стала одна из крупнейших больниц страны, университетский госпиталь Улеволл в Осло. И уже 6 апреля норвежский министр здравоохранения объявил , что вспышка «под контролем», так как индекс распространения коронавируса в стране снизился до 0,7 — то есть в среднем один человек передавал вирус 0,7 человека.

Как же так вышло? Может, здесь сработали массовое тестирование, своевременное закрытие границ, национальный характер (норвежцы не любят тесный телесный контакт, а также довольно дисциплинированны), хорошая медицина (в 2014 году 9,7% от ВВП Норвегии составили расходы в области здравоохранения) или даже хорошая экология. Но власти говорят: в любом случае расслабляться рано, поэтому во время ослабления карантина стоит заняться своим здоровьем, чтобы в случае второй волны снизить нагрузку на больницы.

Отметим, что запрет на культурные, спортивные и другие массовые мероприятия продлили в Норвегии до 15 июня. Проводить разрешат только спортивные мероприятия, которые будут соответствовать принципам социального дистанцирования.

Австралия

Меры в Австралии начали принимать еще до первого завозного случая. Например, 23 января стали проверять всех пассажиров на трех еженедельных рейсах из Уханя в Сидней. А уже 25 января был выявлен первый случай заражения — у гражданина Китая, который прибыл в Австралию из Гуанчжоу. В тот же день тесты трех других пациентов дали положительный результат в Сиднее после возвращения из Уханя.

В итоге австралийское правительство решило отправлять своих граждан, побывавших в этом китайском городе, на карантин на остров Рождества — там же находится центр по содержанию нелегальных мигрантов, который ранее критиковали правозащитники.

1 февраля Австралия запретила въезд иностранных граждан из материкового Китая. Если же из Китая возвращаются австралийцы, то они должны были выдержать двухнедельный карантин. Позже в список «запретных» стран добавили Иран, Южную Корею и Италию.

1 марта страна сообщила о первой смерти от COVID-19 — это был 78-летний пассажир печально известного круизного лайнера Diamond Princess. Назавтра в стране зафиксировали два новых случая, особенностью которых было то, что их не привезли из-за границы — передача произошла внутри Австралии.

13 марта был созван национальный кабинет, который призывается в кризис — такого не было со Второй мировой. Прежде всего эта организация объявила о запрете собраний более 500 человек с 15 марта — но тогда в список не попали школы, университеты, рабочие места, общественный транспорт и аэропорты. С того же 15 марта все путешественники должны были самоизолироваться. Нарушителей ждал штраф (11−50 тысяч долларов США) или же тюремное заключение.

Спустя три дня, 18 марта, в Австралии объявили ЧС в области «биобезопасности человека». Это дало широкие полномочия министру здравоохранения — теперь он мог вводить ограничения на перемещения или даже эвакуацию. Так что первым делом он запретил международным круизным судам заходить в австралийские порты до 15 апреля 2020 года.

С 20 марта Австралия закрыла свои границы для всех, кто не является гражданином страны. Тогда же ввели социальное дистанцирование. 22 марта в стране закрылись клубы, бары, кинотеатры, казино, ночные клубы и «места отправления культа». Кафе и рестораны стали работать только навынос. Школы продолжали проводить уроки, но родители могли оставлять детей дома. А с 25 марта жителям Австралии запретили покидать территорию страны по воде или воздуху.

С 29 марта «публичные собрания» ограничили двумя людьми. Причем контроль был строгим — «незаконные» сборища отслеживали даже с воздуха, при помощи дронов с тепловизорами .

Правительство призвало австралийцев старше 70 лет, людей с хроническими заболеваниями в возрасте старше 60 лет и коренных австралийцев старше 50 оставаться дома. Австралийцы могли покидать свои дома только по четырем причинам: покупка предметов первой необходимости; для медицинских нужд; прогулок в количестве не более двух человек; для работы или учебы.

Пожалуй, одной из самых серьезных проблем стало то, что в марте к берегам Австралии пришвартовались сразу несколько круизных лайнеров с заболевшими на борту — Ovation of the Seas, Voyager of the Seas, Celebrity Solstice, MV Artania и Ruby Princess. Так, 30 марта тесты не менее 440 пассажиров с Ruby Princess дали положительный результат на вирус. В итоге полиция даже начала расследование против организатора круиза на предмет, не нарушил ли он закон о биологической безопасности 2015 года.

С момента объявления пандемии премьер-министр страны Скотт Моррисон твердо придерживался стратегии «сдерживания и подавления», которая подтверждалась данными моделирования. При этом власти следили, чтобы индекс распространения вируса был не больше 1 (чтобы один человек заражал не больше одного). Для этого власти «быстро расширили» свои возможности тестирования и широко внедрили меры отслеживания контактов, чтобы обеспечить соблюдение мер изоляции.

Эксперты говорят , что ранние усилия по локализации на национальном уровне, хорошее соблюдение правил со стороны общественности и широкие возможности тестирования, возможно, предотвратили распространение коронавируса в Австралии. Причем страна не ослабит введенные меры еще как минимум месяц.

Однако, скорее всего, замедление эпидемии было связано с падением числа завозных случаев. Ну и не стоит забывать, что средняя плотность населения Австралии самая низкая в мире — чуть более 2 человек на квадратный километр.

Новая Зеландия

Ситуация с коронавирусом в Новой Зеландии похожа на австралийскую: это тоже государство, окруженное водой, с низкой плотностью населения (18 человек на квадратный километр). Власти также предприняли ранние усилия по локализации на национальном уровне, а население хорошо их соблюдало.

Министерство здравоохранения начало принимать меры еще 28 января, когда создало Национальный координационный центр здравоохранения (NHCC). А с 30 января вступил в силу указ, согласно котрому медицинские работники обязаны сообщать о любых подозрительных случаях.

3 февраля правительство объявило , что иностранным путешественникам, выезжающим из Китая, запрещен въезд в Новую Зеландию (только если это не граждане и не постоянные жители страны). В то же время началась эвакуация новозеландских граждан — с круизного лайнера Diamond Princess и из Уханя.

Первый завозной случай был 28 февраля — у 60-летнего мужчины, который недавно посетил Иран, а потом возвращался в Новую Зеландию через Бали. После этого в список «запрещенных стран» попал и Иран.

25 марта, когда общее число подтвержденных и вероятных случаев достигло 205, министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре объявил чрезвычайное положение в стране.

Особенность действий властей — во введении общенациональной системы оповещения, нечто вроде системы оповещений о пожаре. Существуют четыре уровня, где 1-й — наименьший риск заражения, а 4-й — самый высокий. Например, 21 марта Новая Зеландия была на уровне 2, а 26 марта — уже на уровне 4.

Что это значит? Если кратко, то на первом уровне все учреждения работают спокойно, нет ограничений на сборы, но введено массовое тестирование и быстрое отслеживание контактов. На втором уровне уже есть физическое дистанцирование (не менее одного метра, в том числе в общественном транспорте), а сбор до 100 человек в помещении и 500 на улице допускается при соблюдении требований дистанцирования и отслеживания контактов. Поощряется удаленная работа или дистанционное обучение для самоизолировавшихся.

На третьем уровне меры ужесточаются. Людей просят не покидать дома, кроме как для похода на работу, в школу или небольшого отдыха на свежем воздухе. Дистанционирование — не менее двух метров вне дома, общение — только с членами семьи, с которыми проживает человек. Школы пока открыты, но детям рекомендуют учиться дома. Работать лучше удаленно, а общественные места закрыты. Собираться можно до 10 человек, и то только на свадьбу, похороны и тангиганга (похоронный ритуал маори). Медслужба консультирует удаленно, если это возможно. Поездки из региона в регион ограничены.

Четвертый уровень — это почти что блокировка всех контактов. Все должны сидеть по домам, собрания отменены, учебные заведения и общественные места закрыты — за исключением супермаркетов, аптек, клиник, автозаправочных станций и коммунальных служб. Тестирование проводится только для людей с симптомами.

Конечно, не все соблюдали эти меры — даже министр здравоохранения катался на велодорожках аж в двух километрах от своего дома и отвез семью на пляж за 20 километров (когда это выяснилось, он подал в отставку). Были случаи, когда ловили группы молодых людей, которые пытались выехать в пригород на пикник. Но все же это единичные случаи.

Так что, возможно, благодаря дисциплине и своевременным мерам стране и удалось сдержать распространение вируса.

Южная Корея

Южная Корея очень дисциплинированная страна. Из-за соседства с КНДР там организована целая система по гражданской обороне, на которую выделяются внушительные средства. Ежегодно проводятся как военные, так и масштабные гражданские учения, а также разрабатываются протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, создаются и регулярно пополняются запасы лекарств и средств защиты.

Кроме того, эта страна хорошо помнит, как в 2015-м недостаточно серьезно отнеслась к MERS и в итоге заразились 186 человек и 38 умерли. В этот раз правительство рано приняло меры, а население старательно их выполняло.

Первый случай был зафиксирован 20 января — у 35-летней китаянки. Но вирус удавалось относительно хорошо сдерживать — до 18 февраля. Тогда 31-й пациент, «суперраспространитель» — прихожанка религиозной организации Синчонджи — умудрилась заразить сотни людей. Но корейские Центры по контролю заболеваний смогли подавить вспышку. Они протестировали буквально всех членов организации, несмотря на протесты Комиссии по международной религиозной свободе (USCIRF), и закрыли церкви.

В течение первого месяца власти контролировали потенциальное распространение COVID-19, используя высокотехнологичные ресурсы, такие как отслеживание инфицированных через использование кредитных карт и видеозаписи. До апреля основной путь передачи был внутри страны, но уже с 1 апреля Корея ужесточила меры для путешественников, прибывающих из-за границы. Тех, кто приезжал из Европы и США, помещали в карантин.

Люди, которые находились на домашней самоизоляции, должны были загрузить специальное приложение, которое уведомляет чиновников, если пациент выходит за пределы карантина. Нарушителей штрафуют на сумму до 2500 долларов.

Среди других мер, предпринятых властями, были: хорошая информационная работа с населением (регулярные брифинги); рассылка на смартфоны информации о новых случаях заражений, причем с упоминанием конкретных районов, мест и заведений, которые посещали зараженные; рассылка с напоминанием о мерах профилактики; специальное приложение для самодиагностики. Под прием пациентов с симптомами отвели специальные здания. В марте школы и детские сады были закрыты.

Также правительство организовало массовое тестирование — тест можно было сдать по принципу заказа еды в «МакДональдсе» на авто: водитель просто подъезжал к одному из сотен пунктов тестирования, и у него брали мазки из носа и горла. В день в стране проводилось по 10 тысяч тестов.

Кроме дисциплинированности корейцев есть и другие факторы. Например, то, что Южная Корея — страна с высоким уровнем жизни, которая может себе позволить вкладывать большие средства в борьбу с коронавирусом. Плюс южнокорейская медицина считается одной из лучших: с 2017 года Министерство здравоохранения страны превращает индустрию здравоохранения в одну из самых быстрорастущих инновационных отраслей. А на тысячу людей в стране приходится 12,77 койки в стационаре, чем не могут похвастаться многие европейские страны.

Гонконг

Коронавирус пришел в Гонконг на фоне политических протестов, что длились с июня 2019-го. Но по мере нарастания пандемии масштабы протестов сокращались, пока вовсе не прекратились.

Это не первая эпидемия подобного рода для региона. В 2003 году, во время эпидемии атипичной пневмонии, Гонконг был впереди: тогда более 1700 человек заразились вирусом и умерли почти 300. Поэтому, узнав в январе о вспышке в Ухане, правительство потребовало, чтобы любой, кто посетил Ухань за 14 дней до появления респираторных симптомов, проинформировал об этом органы здравоохранения.

Правительство Гонконга объявило «серьезный уровень реагирования» на вспышку вируса в Китае еще 4 января, когда в САР было восемь подозрительных случаев — впрочем, все они оказались отрицательными. Напомним, это было еще тогда, когда китайские органы здравоохранения заявляли, что нет доказательств передачи вируса от человека к человеку.

И 8 января Гонконгский центр защиты здоровья добавил «тяжелые респираторные заболевания, связанные с новым инфекционным агентом» в свой список заболеваний, подлежащих уведомлению, чтобы расширить полномочия в плане карантина. Правительство Гонконга также сократило количество посещений больниц и обязало посетителей носить маски. В аэропортах и ​​на железнодорожных станциях, имеющих связь с Уханем, был усилен досмотр.

Первые два случая выявили в один день, 22 января, — у мужчин, вернувшихся из Китая. Назавтра в Гонконге отвели под карантинную зону один из районов и отменили массовые мероприятия, приуроченные к Новому году.

25 января правительство Гонконга объявило вирусную вспышку «чрезвычайной ситуацией» с самым высоким уровнем предупреждения. Крупнейшие парки развлечений города были закрыты с 26 января.

28 января власти объявили , что высокоскоростное железнодорожное сообщение между Гонконгом и материковым Китаем будет приостановлено с 30 января, как и все трансграничные паромные перевозки. Кроме того, количество рейсов из материкового Китая будет сокращено вдвое, трансграничное автобусное сообщение уменьшено, а правительство Гонконга попросило всех сотрудников (за исключением тех, которые предоставляют основные или «аварийные» услуги) работать из дома.

29 января закрыли все публичные музеи, публичные библиотеки и спортивные центры и объекты. При этом власти не позволяли сойти на берег людям с круизного лайнера World Dream, пока взятые у пассажиров и экипажа тесты не показали отрицательный результат.

25 марта Гонконг закрыл свою границу для всех нерезидентов, прибывающих из-за рубежа. Транзит через САР также запретили. Все возвращающиеся жители, независимо от пункта отправления, попадали в двухнедельный карантин. При этом для контроля за ними использовались специальные браслеты и GPS.

С 1 апреля правительство объявило о временном закрытии залов караоке, ночных клубов и помещений для игры в маджонг. Однако салоны красоты и массажные салоны оставались открыты при условии соблюдения мер вроде дезинфицирующего средства для рук для клиентов, масок и измерения температуры. Пабы и бары закрыли с 3 апреля.

При этом не все проходило гладко: в районах, куда отправляли людей на карантин, вспыхивали беспорядки, уже к концу января возникли проблемы с масками и дезинфицирующими средствами для рук. Начались перебои с продуктами и уже ставшей мемом туалетной бумагой. Дошло до того, что однажды вооруженные преступники похитили из супермаркета 600 рулонов туалетной бумаги. Так что в феврале власти стали оказывать поддержку частным производителям масок.

Почему же Гонконгу удалось сгладить кривую? Некоторые эксперты считают , что здесь важную роль сыграла привычка носить на людях маску после вспышки атипичной пневмонии. Или же особая система сдачи тестов: подозреваемые пациенты могли оставаться дома, им передавали пробирку, куда они плевали, отправляли в отделение неотложной помощи и ждали результатов. А может, хорошая медицина: в 2019-м Гонконг попал на 36-е место в рейтинге Bloomberg «Наиболее эффективные системы здравоохранения».

Как бы там ни было, нам еще многое предстоит выяснить о свойствах нового коронавируса и о том, как он взаимодействует с человеческим организмом. И, возможно, причина «выхода на плато» окажется совсем в другом.