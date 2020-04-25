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Голос из ада: Крик души белорусской медсестры

25.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из работников Докшицкой Центральной районной больницы на условиях анонимности подтвердил belsat.eu, что медсестра из отделения детской консультации Ксения Р. умерла от коронавируса.

Голос из ада: Крик души белорусской медсестры
Докшицкая ЦРБ. Фото: «Белсат»
Женщина долго находилась на аппарате ИВЛ в реанимации, 22 апреля её не стало. Похороны проходили в закрытом гробу. Мы записали крик души ее коллеги, рассказавшего, каково это – спасать людей во время эпидемии COVID-19.

- Работая на «благо родины», мы не получаем ничего взамен. Дело даже не в деньгах. Хочется плакать из-за потери человека, который никогда никому не отказывал. Медработников в Докшицах не хватает. Им всегда дают дополнительную работу. Состояние их здоровья никто никогда не учитывает, они никого не волнуют. Это работа на износ.

Ксения воспитывала в одиночку троих детей – двух взрослых дочерей и 17-летнего сына. Что с ним, кому он теперь нужен, кто его вырастит?

Как и все, она подрабатывала – работала в кабинете забора крови. Там нет ни защитных костюмов, ничего, хотя начальство знало, что в больницу начали поступать пациенты с COVID-19. Она работала «голая»: ни масок, ни костюмов, только перчатки и шапочка.


Медсестер никто не слушает, они боятся слово сказать. Их кидают на передовую. Противочумных костюмов не хватает, их не меняют. Медсестры обрабатывают комбинезоны под кварцем и снова надевают. Много медработников болеет. Одни на карантине, другие переносят бессимптомно и сидят две недели дома.

В Докшицкой ЦРБ – районной больнице -- нет узких специалистов: нет невролога, нет лора, нет дерматолога. Хирурги приезжают в командировки, кто на неделю, а кто – на две. Терапевты – пенсионеры, старшая медсестра – пенсионер. Новых молодых специалистов нет.

Пойти на больничный – подписать себе приговор

Ксения чувствовала, что заболела, но боялась пойти на больничный. Больничный здесь – как приговор. Надо пройти через ад, чтобы начальство согласилось подписать больничный.

Сейчас пневмония у многих жителей сельской местности. Их количество увеличивается с каждым днем.

Пока не введут карантин, эпидемию не остановить. В Докшицах умерли уже минимум 13 человек. Пусть это люди старшего возраста, но они могли жить. У них остались дети, внуки. Руководство для безопасности медперсонала ничего не сделало. Устраивают показуху только на проверках, а ещё выгоняют на субботник. Скажите честно, кому нужны эти субботники?
 
 
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Один из работников Докшицкой Центральной районной больницы на условиях анонимности подтвердил belsat.eu, что медсестра из отделения детской консультации Ксения Р....
 
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