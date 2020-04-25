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Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

25.04.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные власти, трудовые коллективы благоустраивают парки и историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят к летнему сезону детские лагеря.

Участие в субботнике принял и Президент.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Александр Лукашенко конец апреля традиционно проводит на юге страны. Глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель уделяется особое внимание.

В 2020 году визит Президента совпал с республиканским субботником. Александр Лукашенко, как и обещал, принял участие в посадке деревьев на территории Национального парка «Припятский» в Петриковском районе. Вместе с главой государства трудились те, с кем он обычно работает. На площади в 1,5 гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Парк расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 200 тысяч гектаров территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я когда-то сказал, он (Господь – прим.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, что мы безобразно относимся к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, вот он нас по голове и ударил (имеется в виду вспышка пандемии коронавируса – прим.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами перед Господом. Поэтому если я говорю о том, что это связано как раз с этой заразой, это к тому.

Поэтому субботник – это традиция, абсолютно правильно, мы от этой традиции не отступаем и здесь тоже под этим есть идеология. Я говорил, что строить новую Беларусь, суверенную, независимую, будем, опираясь на плечи наших отцов, дедов, стариков, участников войны, победителей и так далее. Ничего не выбрасывая хорошее из того советского периода. Субботники – это, я считаю, то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Поэтому вся идеология – ничего не выбрасывать. Мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

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Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высшие должностные лица, местные...
 
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