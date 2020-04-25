Прямая линия «Зари» с главврачом Брестской областной больницы

Источник материала: Виртуальный Брест

В редакции «Зари» прошла прямая телефонная линия с главным врачом УЗ «Брестская областная клиническая больница» членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Брестской области Александром КАРПИЦКИМ. Большинство вопросов касались коронавирусной инфекции, а также складывающейся эпидемиологической ситуации в стране и области.





Ирина, г. Брест:

– В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, хотелось бы узнать, как проводятся диагностика и исследование больных коронавирусной инфекцией. Читала, что для этого используют аппараты КТ и МРТ. Достаточное ли их количество в областной больнице и справляются ли они с нагрузкой?

– Выделены определенные часы для обследования пациентов инфекционного отделения на аппарате компьютерной томографии, так как мы должны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Это порядка пяти часов в сутки. Пациенты находятся в аппарате в специальной капсуле, это делается для соблюдения санэпидрежима, то есть исследование проводится без извлечения человека из капсулы. Делается это для безопасности окружающих. Могу сказать, что отведенного времени вполне хватает. Понадобится больше, значит, времени будет выделено столько, сколько надо.

Что касается аппаратов магнитно-резонансной томографии, их практически не используют для пациентов с коронавирусом, так как легкие на них плохо видно. Мы обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Если возникнет необходимость, то одновременно сможем принять 56 пациентов только в областной больнице.

Николай Михайлович, г. Пинск:

– Расскажите, всех ли заболевших коронавирусом в нашей области везут в Брест? И как быть в тех случаях, когда зараженным нужна помощь других специалистов?

– Первое время в Брестскую областную клиническую больницу госпитализировали пациентов – контактов первого и второго уровней. Со временем появились реанимационные пациенты и пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Чтобы уменьшить нагрузку на инфекционное отделение, было принято решение о децентрализации пациентов по регионам. За Брестской областной клинической больницей закрепили Брест и близлежащие районы: Малоритский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский и Пружанский. На сегодняшний день контактных пациентов в областную больницу не доставляют, только тех, у кого подтвердился коронавирус или поставлен диагноз «двустороння пневмония», а также пациенты с тяжелым течением болезни. Второй этап заключается также в том, что больных с COVID-19 везут не только в Брестскую областную клиническую больницу, но и в Пинск, и Барановичи. Кроме того, в Бресте перепрофилированы некоторые учреждения здравоохранения. Так, например, на базе областного противотуберкулезного диспансера открыт провизорный госпиталь, куда направляются контактные пациенты с признаками респираторных инфекций. На базе кожно-венерологического диспансера создан изолятор, куда направляют контакты первого уровня, которые не могут изолироваться в домашних условиях.

В Брестской областной клинической больнице развернуты два инфекционных отделения, одно – на 70 коек, второе – на 60.

250 медиков занимаются лечением пациентов инфекционного отделения, и это количество постоянно прирастает. Происходит это за счет привлечения специалистов: кардиологов, кардиохирургов, пульмонологов, ревматологов, хирургов. Кроме того, раньше было одно реанимационное отделение, сейчас их функционирует уже два, было 6 реанимационных коек, на сегодняшний день их уже 16 для пациентов с коронавирусной инфекцией. На днях открыли хирургическое отделение на 15 коек.

Ангелина, г. Брест:

– Вот сейчас многие носят маски на улице? Есть от этого какая-то польза?

– Необходимо соблюдать комплекс защитных мер: социальное дистанцирование, самоизоляция при необходимости, своевременное обращение за медицинской помощью, гигиена рук, использование антисептиков, а также избегать скопления людей. Маска помогает минимизировать риски передачи инфекции. К тому же маска на лице предполагает меньше контактов рук с лицом, а это тоже снижает риск заражения. Также мы прислушиваемся к опыту заграничных коллег, которые рекомендуют надевать маски.

Ольга Корольчук, г. Брест:

– Сегодня по всей стране люди стараются помочь медикам, которые вынуждены находиться на работе круглыми сутками. Как в областной больнице организован быт медработников и оказывается ли больнице спонсорская помощь?

– На базе областной больницы открыты два контактных центра для медиков – на 15 и 40 мест. У нас есть контакты и первого, и второго уровней среди медицинских работников, поэтому центра два. На сегодняшний день они пользуются спросом, но не заняты на сто процентов. Благодаря спонсорской помощи брестчан организованы обеды для медиков. Также в контактных центрах организованы завтраки и ужины для проживающих там. Для этих целей тоже привлечены средства спонсорской помощи, поступающие на благотворительный счет больницы. Радует, что многие крупные предприятия и фирмы, которые на слуху не только у брестчан, откликнулись и оказывают так необходимую сегодня помощь. Многие из них просят даже не называть их в СМИ, так как делают это не напоказ. Есть те, кто оказывает финансовую помощь. У нас, к примеру, на сегодня уже есть средства на покупку 24 современных реанимационных кроватей.

Александр Протасевич, Брестский район:

– Слышал, что у многих людей коронавирус протекает бессимптомно. Каково течение болезни у пациентов и какие сопутствующие заболевания он «обостряет»?

– Соотношение приблизительно такое же, как и во всем мире: около 70 процентов людей переносят болезнь или бессимптомно, или в легкой форме, 30 процентов заболевают, из них 5 процентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Наиболее подвержены риску тяжелого течения болезни люди с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и гипертонией.

Петр Васильевич, г. Брест:

– В Беларуси и в Брестской области уже есть выздоровевшие после коронавируса люди. Правильно ли я понимаю, они больше не являются переносчиками инфекции?

– Да, это здоровые люди. Им тоже нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться повторно. Ведь, если человек переболел, это не значит, что он не заболеет снова.

Елена Кочурко, г. Брест:

– В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией плановые операции не проводят. У моего мужа пупочная грыжа, операцию по удалению планировали долго. Скажите, пожалуйста, когда уже будет можно обращаться к врачу, чтобы решить вопрос о плановой операции?

– Сейчас мы не рекомендуем делать плановые операции пациентам. Естественно, не отказываем, если есть проблемы и что-то беспокоит. В том случае, если пациент может подождать, лучше это сделать. В апреле и мае рекомендую повременить, а дальше будем исходить из ситуации.

Светлана, г. Брест:

– У меня даже не вопрос, а предложение. Мне выписали электронный рецепт, но оказалось, что нужного препарата в аптеках сети «Фармация» нет. Он был в частных аптеках, и тут возникла проблема: не все они работают с электронными рецептами. Возможно, имеет смысл поднять этот вопрос.

– Очень хорошо, что вы озвучили эту проблему. Я обязательно передам этот вопрос в главное управление по здравоохранению. По крайней мере, по тем документам, которые я изучил, уже рекомендовано всем: и частным, и государственным аптекам переходить на электронные рецепты. Наверное, не везде еще успели осуществить это, скорее всего, это решаемый организационный вопрос. Спасибо, что не остались равнодушны к проблеме. Не болейте, берегите себя!