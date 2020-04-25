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Назван самый прибыльный фильм, вышедший в 2019 году. Чистая прибыль - 890 миллионов долларов
26.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фильм киностудии Marvel
10 самых прибыльных фильмов, вышедших в 2019 году, по данным издания Deadline
Каждый год Deadline публикует список самых прибыльным фильмов. В 2018 это были «Мстители: Война бесконечности» (600 млн долларов), в 2017 — «Звездные войны: Последние джедаи» (417,5 млн долларов), в 2016 — «Тайная жизнь домашних животных» (374 млн долларов).
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Фильм киностудии Marvel «Мстители: Финал» назван самой прибыльной в мире картиной, вышедшей в 2019 году. При подсчетах учитывался чистый доход от кинопроката (за...
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