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Ким Чен Ын не появляется на публике. Информация о его здоровье противоречивая

26.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает американское издание The New York Post, передает Lenta.ru.


Фото: kcna.kp

По словам вице-директора HKSTV, о смерти лидера КНДР сообщил «очень солидный источник». Отмечается, что ее сообщение широко разошлось по социальной сети.

При этом японский журнал Shukan Gendai сообщает, что лидер КНДР после операции находится в вегетативном состоянии. Другие неподтвержденные источники в Пекине также сообщили о том, что состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции на сердце. По их информации, установка стента прошла неправильно, так как руки хирурга якобы сильно дрожали.

Позже глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, заявил, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности. По его словам, слухи о смерти «нашего маршала являются ложными и злонамеренными»

Ранее сообщалось, что Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Их визит связали со слухами о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. До этого также сообщалось, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян из-за риска подхватить коронавирус и находится на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря.

21 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Позднее южнокорейское агентство «Ёнхап» опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

 
 
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По словам вице-директора HKSTV, о смерти лидера КНДР сообщил «очень солидный источник».
 
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