|
Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники
26.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Районная организация БРСМ объявила о старте благотворительного проекта «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках проекта, который посвящён 75-й годовщине Великой Победы, волонтёры первичных организаций Горецкого района займутся благоустройством памятников и обелисков. В поле зрения активистов молодёжной организации попадут памятники воинской славы, братские и одиночные могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Первичные организации школ района и Горецкий педколледж уже навели порядок на закреплённых территориях.
Каменская школа
Овсянковская школа
Горецкий педколледж
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районная организация БРСМ объявила о старте благотворительного проекта «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках проекта, который посвящён 75-й...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)