Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

Источник материала: Горецкий вестник

Районная организация БРСМ объявила о старте благотворительного проекта «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках проекта, который посвящён 75-й годовщине Великой Победы, волонтёры первичных организаций Горецкого района займутся благоустройством памятников и обелисков. В поле зрения активистов молодёжной организации попадут памятники воинской славы, братские и одиночные могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Первичные организации школ района и Горецкий педколледж уже навели порядок на закреплённых территориях.

Каменская школа





















Овсянковская школа









Горецкий педколледж























