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Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

26.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Районная организация БРСМ объявила о старте благотворительного проекта «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках проекта, который посвящён 75-й годовщине Великой Победы, волонтёры первичных организаций Горецкого района займутся благоустройством памятников и обелисков. В поле зрения активистов молодёжной организации попадут памятники воинской славы, братские и одиночные могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Первичные организации школ района и Горецкий педколледж уже навели порядок на закреплённых территориях.

 

Каменская школа

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Овсянковская школа

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Горецкий педколледж

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 

Волонтёры БРСМ благоустраивают военные памятники

 


 
 
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  Районная организация БРСМ объявила о старте благотворительного проекта «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках проекта, который посвящён 75-й...
 
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