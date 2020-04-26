«Мама плакала, когда я шел в очаг». Как студенты помогают врачам в Витебске спасать людей от COVID-19

Источник материала: Tut.by

Студенты Витебского государственного медицинского университета сейчас помогают своим опытным коллегам в больницах и поликлиниках города. Через несколько месяцев они получат дипломы и станут врачами. А пока, в период пандемии, — проходят практику, возможно, самую ответственную в жизни. Ведь в Витебске, как известно, уже два месяца — серьезная вспышка коронавируса. TUT.BY пообщался с несколькими добровольцами из ВГМУ, которые работают в очагах инфекции.



Медицинский университет в Витебске

Врачам и медсестрам в Витебске сейчас помогают более 100 студентов ВГМУ. Около 50 из них трудятся в поликлиниках. В середине апреля в областную клиническую больницу трудоустроились 37 старшекурсников. Некоторые ребята работают на станции скорой помощи.

Мы пообщались с тремя студентами-добровольцами. И спросили их, чем конкретно они сейчас заняты? Почему согласились помогать в больницах? Платят ли студентам-медикам за это? Не страшно ли им заразиться коронавирусом? Как они оценивают ситуацию с больными COVID-19 и пневмониями в тех медучреждениях, где сейчас работают? Как отнеслись к решению работать в больнице в период пандемии их родители?

Дмитрий Шустов, студент 6-го курса лечфака: «Университет объявил о возможности помочь — сразу же пришло 20 добровольцев»



Фото: личный архив Дмитрия Шустова

— Я работаю медсестрой в приемном отделении Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Официально трудоустроен. После 3-го курса каждый студент медуниверситета может подрабатывать медицинской сестрой. Я работаю почти 2 года. У меня 0,75 ставки. В месяц получается 9−10 дежурств по 12 часов. За март я получил 387 рублей. Сколько начислят за апрель, когда нагрузки стало больше, пока не знаю.

Сейчас в связи с пандемией работать стало сложнее. На базе нашей больницы создали второе приемное отделение в терапевтическом корпусе. Оно — исключительно для пациентов с пневмониями. А первое функционирует только для пациентов хирургического и травматологического профилей.

Раньше на смене работали 4 человека. А сейчас нас разделили: двое трудятся в одном приемном отделении, двое — в другом.

Часть пациентов (неврологических и ЛОР) наша больница теперь не принимает. Они поступают в областную клиническую.

Кроме приема пациентов, мы ведем документацию. Ее очень много, и это, безусловно, большой минус. Нужно внести много данных: Ф.И.О., дата рождения, адрес, номер поликлиники по месту жительства, диагноз, номер истории. Вся эта информация дублируется на каждого пациента в более чем 7 журналов. И все это от руки!

Три раза в сутки мы получаем сведения из всех отделений больницы по количеству поступивших, выписавшихся, пациентов старше 65, больных коронавирусом, тех, кто на ИВЛ, и так далее. Следим за соблюдением санэпидрежима.



Фото: личный архив Дмитрия Шустова

Через несколько месяцев я стану врачом. И мне необходимо знать, что делать в тех или иных ситуациях. Сейчас медикам особенно нелегко работать. Часть персонала уволилась, часть заболела. А работать необходимо 24 на 7. И мы, студенты-старшекурсники, решили помочь. Принудительно никто никого работать не заставляет. Это личное желание каждого. Университет объявил о такой возможности, и уже на следующий день на собрание пришли 20 добровольцев.

ВГМУ хорошо помогает своим студентам. Мы полностью переведены на дистанционное обучение. И если онлайн-занятие пересекается с работой, мы можем присутствовать на нем с другой группой в удобное время в режиме онлайн. Для иногородних выделили специальное общежитие.

Риск заражения медработника есть всегда: коронавирус это или любой другой вирус. Но сейчас есть все условия, чтобы мы могли себя обезопасить. В защитных костюмах работать жарко, но терпимо.

С самого начала я, как и все, переживал: мало ли, что может случиться со мной на работе. Было сложно не переживать, когда новости только о коронавирусе. Но сейчас скажу: ситуация абсолютно стабильная. В нашей больнице предприняты все меры безопасности. Мазки на коронавирус берут у всех поступающих пациентов. Ежедневно часть людей выписываем. Тяжелых пациентов — единицы, и зачастую это связано с сопутствующей патологией.

Никто не говорит, что проблемы с эпидобстановкой нет. Она есть. Но она решается.

К слову, на базе нашего университета разработаны тест-системы, и в скором времени они будут доступны для каждого.



Фото: личный архив Дмитрия Шустова

Работая медсестрой, я освоил многие практические навыки: снятие ЭКГ, измерение артериального давления, постановка мочевого катетера, перевязки, внутривенные инъекции, уколы, забор крови и т.д.

Научился и общению с пациентами, зачастую они бывают и агрессивными. Раньше у меня были иные представления о работе: есть врач, который хочет помочь, и есть пациенты, которым нужна помощь. Но в реальной жизни все не так просто.

Многие пациенты думают: если они обратились в больницу, то все анализы и обследования медработники проведут за минуту и тут же скажут результат, а внимание уделять будут только им. Так не бывает, к сожалению. Становится грустно, когда объясняешь людям простые истины, а в ответ слышишь упреки, оскорбления и ненормативную лексику. В этом плане медики беззащитны. На мой взгляд, этот вопрос необходимо решать на законодательном уровне.

Сейчас каждая новость в интернете, по телевизору, радио — о коронавирусе. Это вызывает панику у людей. Но необходимо не поддаваться ей и думать самостоятельно. Если есть симптомы, стоит обратиться к врачу. Но обследоваться для профилактики нет смысла: в больнице у здоровых людей возникает опасность контакта с больными.

Моя мама очень переживала за меня и переживает сейчас. Пыталась отговорить меня работать в это время. Объяснил ей, что защищен всеми средствами, измеряю температуру каждый день. Сказал, что выбрал эту профессию, и сейчас, как никогда, врачам необходима помощь. И мама меня поняла.

Андрей Водич, студент 6-го курса лечфака: «Мы выбрали медицину, а это — не про страх»

— Я работаю медсестрой в областной клинической больнице. Меня и других студентов не закрепили за каким-то конкретным отделением. Происходит ротация — нас направляют туда, где в данный момент требуется помощь.



Фото: личный архив Андрея Водича

Раньше у меня не было опыта работы средним медперсоналом. Поэтому первые дежурства были нелегкими, но рядом были опытные медики и другие студенты, они здорово помогали и подсказывали. Большое спасибо Виктории Алексейковой, моей одногруппнице, мы вместе работали в первую ночь. Мне кажется, без нее я бы не справился.

Много времени занимает постановка капельниц, выполнение внутривенных инъекций. Еще мы раздаем таблетки, берем анализы, измеряем температуру. И ведем огромное количество документации. Смена длится 12 часов.

Я согласился помогать врачам, потому что получаю медицинское образование. Через 3 месяца я — врач-интерн. И смысл сдавать назад? Мы выбрали медицину, а это — не про страх. Да, риск заражения никто не отменял, но если бы все врачи боялись, кто бы тогда оказывал медицинскую помощь населению? Кто бы ездил на вызовы, принимал тяжелых больных? Я думаю, сейчас нет времени для страха, медикам надо просто выполнять свою работу.

Мы надежно защищены. Нам помогли волонтеры группы помощи медикам BYCOVID19 .

Ребята из Минска прислали защитные щитки, очки, респираторы, бахилы, кремы для рук. Огромное им спасибо!

Работа студентов-медиков оплачивается по трудовому договору, который мы заключили с клиникой при трудоустройстве. Пока сумму зарплаты назвать не могу, нам самим очень интересно, сколько получим. Но оплата будет такой же, как и у сотрудников клиники. Это мы узнали.

Пациентов с пневмониями очень много, но давать оценку всей ситуации по больнице, поработав всего в пару отделениях, считаю, некорректно. Все мы видим по статистике в стране, что число больных растет. Белорусы — такие же люди, как и жители других государств, и болеем мы также.



Фото: личный архив Андрея Водича

Хочется еще раз напомнить нашим людям, чтобы они выполняли банальные правила: мыли руки, соблюдали социальную дистанцию и сокращали количество контактов. Этими простыми вещами вы не только поможете медработникам. Возможно, вы даже сохраните чью-то жизнь!

Сам я родом из Белоозерска Брестской области. Последний раз был дома в конце февраля, тогда ситуация с коронавирусом только начиналась. Когда в Витебске началась волна пневмоний, я сказал родителям: «В ближайшее время дома меня не ждите». Я опасался за их здоровье. Когда нам предложили пойти работать в больницу, я не сразу сказал папе и маме, что согласился. Рассказал уже, когда трудоустроился.

Знаю, что мама плакала, когда я пошел работать в очаг. Но мамы — они все такие: всегда переживают за своих детей. И это нормально. Однако я получаю огромную поддержку от своей семьи. Все родные считают, что я поступил правильно. Огорчает только то, что увижусь с родными, скорее всего, когда окончу университет. Кстати, передаю привет своей семье. Очень по всем вам скучаю!

Студентка 6-го курса лечфака: «На скорой работают фанаты»

Девушка пожелала сохранить анонимность, поэтому не называем ее имя и фамилию.

— Я — медсестра в выездной бригаде Витебской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи. Работаю здесь уже не первый год.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Смены у нас длятся по 12 или 24 часа. Студенты очных форм обучения работают на 0,5 ставки: это примерно 8 смен по 12 часов.

Однако изначально студентов берут на работу в качестве младшего медперсонала — санитаром. В его обязанности входит уборка машины (до и после смены, а также во время нее, если скорая была чем-то испачкана (грязь, любые биологические жидкости). Также санитар дополнительно обрабатывает машины и укладки после транспортировки больных с любой пневмоний, не только с коронавирусом. Еще санитар помогает носить аппаратуру, ну и в целом он — «принеси-подай».

Медицинские сестры или фельдшеры выполняют указания и назначения врача: снять ЭКГ, посмотреть содержание сахара в крови, сделать укол, подключить кислород, поставить капельницу, наложить шину и т.д. На фельдшерах — вся ответственность за аппаратуру и препараты в укладке.

Если пациент не передвигается сам, мы всей бригадой его выносим. Грузчиков у нас нет, и никого не волнует, что на вызов приехала бригада из 2−3 хрупких девочек. Увы, окружающие не всегда помогут. Часто отворачиваются и делают вид, что обратились не к ним.

Любая ночная работа — это тяжело, это сбой всех ритмов организма. Сейчас работы много и отдыхать некогда. Выехал, обслужил несколько вызовов, заехал на станцию, сходил в туалет, если повезло — поел. И — опять на линию.

Трудоустроены мы на 0,5 ставки, но работы в реальности больше. Иногда звонит начальник и просит выйти дополнительно. Поэтому иногда и на ставку можно дежурств собрать.

Я не могу сказать, что специально согласилась кому-то где-то помогать, просто так совпало: и работа, и эпидемия. Мне здесь нравится, тут интересно, да и на скорой трудятся только фанаты своей работы.

Боязни заразиться уже нет. Страшно другое: стать переносчиком и принести «это» домой.

Ситуация с коронавирусом в Витебске, мягко говоря, непростая. Людей болеет очень много. Заняты все больницы города — и мы каждый раз не знаем, куда этих пациентов везти. Меняются потоки больных: сейчас мы везем одного человека в одну больницу, через полчаса — другого человека везем в другую, еще прошло полчаса — и третьего в третью.



Фото: Александра Пилипович-Сущиц, TUT.BY

Пневмонии легкого течения, контакты 1−2 уровней, людей с бессимптомным течением коронавируса врачи больниц и поликлиник теперь оставляют лечиться дома. И хочется спросить: кто же тогда лежит во всех этих больницах?

У нас просто разрываются телефоны в диспетчерской! Безумное количество звонков с вопросами по коронавирусу: здоровые люди спрашивают про симптомы, некоторые с тревогой описывают свои: «А не COVID-19 ли у меня?». Кто-то боится, что коронавирусом заболела его кошка.

Среди населения паника. Некоторые хотят, чтобы мы приехали и просто послушали легкие. Спрашивают: а не берем ли мы мазки на COVID-19? Нет, этим занимаются инфекционные кабинеты больниц и поликлиник. Или такая ситуация: у человека поднялась температура до 37,3 градуса, больше его ничего не беспокоит, но ему «надо срочно заказать машинку». Человек не понимает, что у нас много серьезных вызовов (ДТП, инфаркты, инсульты, эпилепсии, травмы, комы и многое другое).

Родители просили меня уйти сейчас с работы. Но я осталась. Сейчас они уже немного успокоились, но все равно, как и любые родители, переживают.

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