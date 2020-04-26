Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв 26 апреля приблизилось к новой психологической отметке

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Во всем мире смертоносный вирус убил уже более двухсот тысяч человек.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 26 апреля 2020-го.

Коронавирус сегодня уцепился в человечество мертвой хваткой. За четыре месяца злая болезнь, которая разбрелась по миру из китайского города Ухань, убила более 200 тысяч человек во всем мире.

Люди разного возраста и социального статуса попали в коварную ловушку Ковид-19 и навсегда записаны в главу истории под названием "жертвы коронавируса".

При этом в ВОЗ громогласно заявляют, что пандемия находится на ранней стадии, а самое страшное – еще впереди.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 26 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 26 апреля в мире медики выявили 2 881 546 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа 926 442 заражений – в США.

813 033 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 202 098 человек.

Топ-5 стран, в которых больше всего инфицированных, не изменился:

США – 926 442 человека, умерли 53 280 человек; Испания – 223 759 человек, умерли 22 902 человек; Италия – 195 351 человек, умерли 26 384 человек; Франция – 159 952 человек, умерли 22 614 человека; Германия – 155 782 человек, умерли 5 819 человек.





статистика на 26 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в России по состоянию на 26 апреля выявили у колоссального числа человек – 74 588. Таким образом по количеству случаев заражения РФ находится на 10-м месте в мире и быстрыми темпами летит прямо в пасть уханьской заразе. Кроме того, статистика заболеваний гласит о том, что Россия уже догоняет Китай.

За минувшие сутки в России китайский коронавирус выявили у 5 966 человек.

Наибольшее количество заражённых коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Москве – 2612 положительных тестов. Кроме того, в пятёрку регионов вошли Московская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Дагестан.

Вырвались из лап ужасной болезни 6 250 человек. Скончалось за сутки 66 человек, что увеличило число жертв эпидемии в стране до 681.

Коронавирус в Украине нашли уже у 8 125 человек. Число жертв болезни достигло 201 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 26 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 апреля

Согласно последним данным, в Беларуси зарегистрировано 9 590 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 26 апреля

Прирост за последние сутки стал рекордным – плюс 817 случаев.

За весь период распространения инфекции скончались от COVID-19 67 человека (плюс 4 за последние сутки). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 1573 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За день было проведено 8471 тестирование – примерно столько же, сколько вчера.

Почти каждый десятый тест подтвердил новый случай.

На сегодняшний день более 30 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Иммунную плазму сдали уже 25 человек, переболевших COVID-19, ее перелили уже восьми пациентам.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

Для того чтобы коронавирусная инфекция не начала распространяться с невероятной скоростью, белорусов призвали не посещать кладбища на Радуницу. Желательно также не встречаться с пожилыми родственниками для того, чтобы не подвергать их риску.

На больших выходных все медицинские учреждения будут продолжать свою работу. Это необходимо для того, чтобы принимать новых пациентов с COVID-19, которых с каждым днем будет становиться больше.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам (данные за 24 апреля):

Минск – 4090 случаев

Витебская область – 1935

Минская область – 1206

Гомельская область – 460

Могилевская область – 396

Гродненская область – 347

Брестская область – 339

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Коронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о Ковиде

Ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.





Человечество находится на глобальном карантине, при этом все с нетерпением ждут, когда ученые найдут эффективное противоядие от Ковида-19.

Более того, многие считают, что те, кто переболел, обретают иммунитет к коронавирусу.

Но очередное заявление ВОЗ только подтвердило, что никто в мире пока точно не знает, что делать с коронавирусом и как его побороть.

В женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

Также в ВОЗ подчеркнули, что исследования показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу. Однако у некоторых лиц уровень этих нейтрализующих антител очень низкий. И ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.

В ВОЗ отметили, что в некоторых странах решили выдавать тем, у кого тесты выявляют антитела к коронавирусу, некие "сертификаты отсутствия риска", которые позволят им вновь приступить к работе в условиях карантина или путешествовать. Однако эксперты ВОЗ подчеркивают, что пока нет достаточных свидетельств, позволяющих гарантировать обоснованность выдачи таких документов.

Заболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19

Российские врачи назвали четыре симптома коронавируса легкой формы.





Коронавирус сегодня стал самым большим испытанием для медиков всего мира – такого вызова за последние сто лет у них еще не было.

Официально коронавирус выявили у 2 881 000 человек во всем мире. При этом у одних – легкая форма коронавируса, а другие болеют тяжело и попадают в реанимацию.

Исследования показывают, что типичных симптомов коронавируса три: высокая температура, кашель (чаще сухой) и одышка.

Однако есть восемь других первых признаков заболевания, которые также часто наблюдаются у тех, у кого обнаружили инфекцию – это боли в мышцах и головные боли, спутанность сознания, диарея, кровохарканье, учащенное сердцебиение, тошнота и даже рвота.

В то же время петербургские медики назвали четыре важных симптома, по которым можно распознать "легкую" форму Ковид-19. Отмечается, что при легком течении болезни температура тела не превышает 38,5 градуса.

Кроме того, зараженные чувствуют легкую слабость, кашель и боли в горле.

Отмечается, что при заболевании COVID-19 средней тяжести и температура выше, появляется одышка, частота дыхательных движений – свыше 22 в минуту.

При этом врачи подчеркнули, что даже легкое течение заболевания – не повод расслабляться.

Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.