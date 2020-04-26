Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв 26 апреля приблизилось к новой психологической отметке

✅ Во всем мире смертоносный вирус убил уже более двухсот тысяч человек.
❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 26 апреля 2020-го.
Коронавирус сегодня уцепился в человечество мертвой хваткой. За четыре месяца злая болезнь, которая разбрелась по миру из китайского города Ухань, убила более 200 тысяч человек во всем мире.
Люди разного возраста и социального статуса попали в коварную ловушку Ковид-19 и навсегда записаны в главу истории под названием "жертвы коронавируса".
При этом в ВОЗ громогласно заявляют, что пандемия находится на ранней стадии, а самое страшное – еще впереди.
Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.
Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 26 апреля
По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 26 апреля в мире медики выявили 2 881 546 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа 926 442 заражений – в США.
813 033 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 202 098 человек.
Топ-5 стран, в которых больше всего инфицированных, не изменился:
- США – 926 442 человека, умерли 53 280 человек;
- Испания – 223 759 человек, умерли 22 902 человек;
- Италия – 195 351 человек, умерли 26 384 человек;
- Франция – 159 952 человек, умерли 22 614 человека;
- Германия – 155 782 человек, умерли 5 819 человек.
статистика на 26 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com
Коронавирус в России по состоянию на 26 апреля выявили у колоссального числа человек – 74 588. Таким образом по количеству случаев заражения РФ находится на 10-м месте в мире и быстрыми темпами летит прямо в пасть уханьской заразе. Кроме того, статистика заболеваний гласит о том, что Россия уже догоняет Китай.
За минувшие сутки в России китайский коронавирус выявили у 5 966 человек.
Наибольшее количество заражённых коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Москве – 2612 положительных тестов. Кроме того, в пятёрку регионов вошли Московская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Дагестан.
Вырвались из лап ужасной болезни 6 250 человек. Скончалось за сутки 66 человек, что увеличило число жертв эпидемии в стране до 681.
Коронавирус в Украине нашли уже у 8 125 человек. Число жертв болезни достигло 201 человек.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.
"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.
Коронавирус в Беларуси – последние новости на 26 апреля
Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 апреля
Согласно последним данным, в Беларуси зарегистрировано 9 590 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сколько больных на коронавирус в Беларуси 26 апреля
Прирост за последние сутки стал рекордным – плюс 817 случаев.
За весь период распространения инфекции скончались от COVID-19 67 человека (плюс 4 за последние сутки). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.
Выздоровели и выписаны 1573 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За день было проведено 8471 тестирование – примерно столько же, сколько вчера.
Почти каждый десятый тест подтвердил новый случай.
На сегодняшний день более 30 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.
Иммунную плазму сдали уже 25 человек, переболевших COVID-19, ее перелили уже восьми пациентам.
Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.
Для того чтобы коронавирусная инфекция не начала распространяться с невероятной скоростью, белорусов призвали не посещать кладбища на Радуницу. Желательно также не встречаться с пожилыми родственниками для того, чтобы не подвергать их риску.
На больших выходных все медицинские учреждения будут продолжать свою работу. Это необходимо для того, чтобы принимать новых пациентов с COVID-19, которых с каждым днем будет становиться больше.
Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси
На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам (данные за 24 апреля):
- Минск – 4090 случаев
- Витебская область – 1935
- Минская область – 1206
- Гомельская область – 460
- Могилевская область – 396
- Гродненская область – 347
- Брестская область – 339
Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.
Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам
Коронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о Ковиде
Ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.
Человечество находится на глобальном карантине, при этом все с нетерпением ждут, когда ученые найдут эффективное противоядие от Ковида-19.
Более того, многие считают, что те, кто переболел, обретают иммунитет к коронавирусу.
Но очередное заявление ВОЗ только подтвердило, что никто в мире пока точно не знает, что делать с коронавирусом и как его побороть.
В женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.
Также в ВОЗ подчеркнули, что исследования показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу. Однако у некоторых лиц уровень этих нейтрализующих антител очень низкий. И ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.
В ВОЗ отметили, что в некоторых странах решили выдавать тем, у кого тесты выявляют антитела к коронавирусу, некие "сертификаты отсутствия риска", которые позволят им вновь приступить к работе в условиях карантина или путешествовать. Однако эксперты ВОЗ подчеркивают, что пока нет достаточных свидетельств, позволяющих гарантировать обоснованность выдачи таких документов.
Заболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19
Российские врачи назвали четыре симптома коронавируса легкой формы.
Коронавирус сегодня стал самым большим испытанием для медиков всего мира – такого вызова за последние сто лет у них еще не было.
Официально коронавирус выявили у 2 881 000 человек во всем мире. При этом у одних – легкая форма коронавируса, а другие болеют тяжело и попадают в реанимацию.
Исследования показывают, что типичных симптомов коронавируса три: высокая температура, кашель (чаще сухой) и одышка.
Однако есть восемь других первых признаков заболевания, которые также часто наблюдаются у тех, у кого обнаружили инфекцию – это боли в мышцах и головные боли, спутанность сознания, диарея, кровохарканье, учащенное сердцебиение, тошнота и даже рвота.
В то же время петербургские медики назвали четыре важных симптома, по которым можно распознать "легкую" форму Ковид-19. Отмечается, что при легком течении болезни температура тела не превышает 38,5 градуса.
Кроме того, зараженные чувствуют легкую слабость, кашель и боли в горле.
Отмечается, что при заболевании COVID-19 средней тяжести и температура выше, появляется одышка, частота дыхательных движений – свыше 22 в минуту.
При этом врачи подчеркнули, что даже легкое течение заболевания – не повод расслабляться.
Напомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.
Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.
Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.