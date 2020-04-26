Верить надо в лучшее

Источник материала: Чырвоны прамень

Майя Кабрусева много лет живёт в Новолукомле. В ней и не разглядишь сразу ту самую полешучку. Скорее, можно расслышать. Специфический говор сохранился даже спустя десятилетия. А ещё работница завода керамзитового гравия призналась, что до сих пор скучает по малой родине. Там живёт мама. Дочь ездит её проведывать. И каждый раз щемит в груди. Как же забудешь место, где появился на свет и вырос, с которым в своё время связывал все мечты? Никуда не собиралась уезжать Майя. Но пришлось это сделать. Чернобыль сказал своё веское слово.





Уроженка деревни Стреличево Хойницкого района в 1986-м жила и не тужила, трудилась в местном совхозе. Хозяйство было зажиточное, село процветало, никто не жаловался. Майя работала лаборантом, контролировала качество молочной продукции. Ей двадцать первый год шёл, когда взорвался реактор на Чернобыльской атомной станции. В деталях помнит тот день.

– Разве забудешь такое? – риторически замечает новолукомчанка. – Мы с друзьями и знакомыми были на стадионе, смотрели футбольный матч. Погода стояла замечательная. Весна уже вступила в свои права. Стали расходиться по домам, и тут поползли слухи. Дескать, на атомной станции реактор взорвался. Никто ничего толком не знал. Поначалу казалось, что это просто домыслы какие-то. Но прошло некоторое время, по домам стали ходить врачи. Поступили рекомендации закрыть окна плотно, обить их плёнкой. Бельё запретили сушить на улице. Словом, начало приходить осознание, что дело серьёзное.

Деревня Стреличево, если по прямой, расположена в 40 километрах от Припяти. В 30-километровую зону отчуждения, которая была образована в первые дни после аварии, данное село не попало. Но люди с каждым днём всё больше волновались. Майя же в течение трёх месяцев после аварии продолжала трудиться. Более того, в ту самую зону неоднократно выезжала, брала на анализ молоко. Хоть и начали отселять людей, а колхозы и совхозы в границах зоны продолжали функционировать. И нужно было доить коров, реализовывать сырьё.

– Я двадцатилетней девушкой ездила туда через контрольно-пропускные пункты, – вспоминает уроженка деревни Стреличево. – Никаких средств защиты никто нам не выдавал. Мы и не задумывались особо над тем, что можем пострадать. Никто не понимал до конца, что такое радиация. Информации поступало крайне мало, многое просто скрывалось. И молочная продукция из загрязнённых районов до поры продолжала поступать на переработку.

Вскоре земляки стали покидать село. Собралась в дорогу и Майя. Переехала на Витебщину, жила и трудилась в областном центре. А потом вновь вернулась на родину. И прожила там ещё не один год. Только познакомившись с будущим мужем, решилась на повторный переезд. Приехала погостить в Новолукомль, увидела симпатичный городок. Здесь к тому же ждали переселенцев, обеспечивали их работой, обещали вскорости выделить жильё. Так и перебралась уроженка Хойницкого района на Чашниччину.

– Что особенно мне понравилось, так это озеро большое, – делится бывшая полешучка. – Как-то сразу почувствовала себя здесь своей. Работу нашла по профилю. Устроилась лаборантом на молокозавод. Стали обживаться. Теперь уже, когда столько лет минуло, и не верится, что всё это было.

Майя Фёдоровна имеет удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. Документ фиксирует определённый статус. Чернобыльцам положены некоторые льготы и привилегии. Законодательство это регулирует. Государство по мере возможности старается поддерживать людей, на чью долю выпали серьёзные испытания.

Но понятно, что есть вещи, которые никак не компенсируешь. Подорванное здоровье, потерянную малую родину… Люди ведь срывались с места, бросали всё нажитое и начинали с нуля. Не всем дано выдержать такие испытания.

Майя Кабрусева с честью их выдержала. И состоялась в этой самой новой жизни. У новолукомчанки две замечательные дочери, есть внук. В трудовом коллективе пользуется уважением. Человек она компаней-ский, с людьми уживается хорошо. Вроде как и жаловаться особо не на что.

– В 1986-м казалось, что жизнь остановилась, – резюмирует Майя Фёдоровна.– Мы были подавлены и растеряны. Но сумели преодолеть многие испытания и стали теми, кем стали. Храни нас Бог от подобных испытаний. Хочется верить, что и нынешнюю непростую ситуацию с коронавирусом преодолеем. Невольно сравниваешь и сопоставляешь. Схожие страхи и тревоги у людей. Но верить нужно в лучшее. Оптимизм нам тогда здорово помог. Поможет и сейчас.

Кстати

Гостеприимная чашникская земля в 1986-м и в последующие годы приняла не одну сотню переселенцев из загрязненных районов. «Чернобыльцы» компактно проживают в райцентре, Новолукомле, посёлке Красное Утро, Круглице, Дворце и других населённых пунктах. В наш район эти люди приехали, как правило, молодыми и энергичными. Здесь растили детей. Многие ребятишки появились на свет в семьях полешуков уже на Чашниччине.

Посёлок Красное Утро в своё время принял значительную часть переселенцев, приехавших в наш район. Начинали застраивать данный населенный пункт в связи с возведением свинокомплекса. Потом случилась авария на ЧАЭС. Здесь решили принимать «чернобыльцев». Часть Красного Утра люди до сих пор называют гомельским посёлкам. Здесь компактно проживают переселенцы.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.