34 года после катастрофы: сегодня День памяти Чернобыльской трагедии

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5:00 утра. Однако, в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.





После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмым уровнем опасности.





Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей трудно до сих пор - только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли сотни тысяч человек. Припять и окружающие села еще несколько веков будут опасными для проживания.





Население Припяти, которое в 1986 году составляло 45 тыс. человек, полностью эвакуировали в течение первых трех дней после взрыва. Сначала руководство УССР и СССР пыталось скрыть масштабы трагедии, но после сообщений из Швеции, где на АЭС «Форсмарк» нашли радиоактивные частицы, которые принес ветер с востока, и оценки масштабов заражения, началась эвакуация населения из зоны поражения.





Беларусь наиболее пострадала от катастрофы. В этот день в нашей стране традиционно проходил "Чернобыльский шлях". Однако в этом году коронавирус заставил изменить традиции. Однако именно пандемия заставила еще раз вспомнить о события 1986 года -- и тогда, и сейчас государство спасало не людей, а свое лицо. Потому тезис Зенона Позняка о политическом Чернобыле в Беларуси остается аткуальным. В дни, когда весь мир защищает людей от коронавируса, а белорусское государство гонит нас в школу, на работу и на субботники, это особенно ясно.