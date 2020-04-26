ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

34 года после катастрофы: сегодня День памяти Чернобыльской трагедии

26.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала. Это была страшная ночь, после которой в Беларуси появились "мертвые земли".

34 года после катастрофы: сегодня День памяти Чернобыльской трагедии
Sputnik.by
В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5:00 утра. Однако, в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмым уровнем опасности.

Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей трудно до сих пор - только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли сотни тысяч человек. Припять и окружающие села еще несколько веков будут опасными для проживания.

Население Припяти, которое в 1986 году составляло 45 тыс. человек, полностью эвакуировали в течение первых трех дней после взрыва. Сначала руководство УССР и СССР пыталось скрыть масштабы трагедии, но после сообщений из Швеции, где на АЭС «Форсмарк» нашли радиоактивные частицы, которые принес ветер с востока, и оценки масштабов заражения, началась эвакуация населения из зоны поражения.

Беларусь наиболее пострадала от катастрофы. В этот день в нашей стране традиционно проходил "Чернобыльский шлях". Однако в этом году коронавирус заставил изменить традиции. Однако именно пандемия заставила еще раз вспомнить о события 1986 года -- и тогда, и сейчас государство спасало не людей, а свое лицо. Потому тезис Зенона Позняка о политическом Чернобыле в Беларуси остается аткуальным. В дни, когда весь мир защищает людей от коронавируса, а белорусское государство гонит нас в школу, на работу и на субботники, это особенно ясно. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и...
 
Новости дня
Новости
 
Мужской гандбольный чемпионат Беларуси завершили досрочно и назвали победителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика