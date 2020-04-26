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Мужской гандбольный чемпионат Беларуси завершили досрочно и назвали победителя
26.04.2020 09:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Исполком Белорусской федерации гандбола принял решение досрочно завершить мужской чемпионат страны в связи с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола,
Подвести итог борьбы пришлось исходя из текущих результатов турнирной таблицы.
Чемпионом Беларуси стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Следом идет БГУФК-СКА, набравший 17 очков, затем «Кронон» с 14 баллами и «Гомель» – 10 очков.
Лучшим бомбардиром чемпионата стал Максим Несвадьба из клуба «Кронон», забросивший 167 мячей.
Фото: БГК имени Мешкова
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Исполком Белорусской федерации гандбола принял решение досрочно завершить мужской чемпионат страны в связи с пандемией коронавируса и рекомендациями...
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