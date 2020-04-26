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«Барса» приостановила переговоры с тер Стегеном о контракте. Игрок интересен «Юве» и «Баварии»
26.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ситуация с новым контрактом вратаря
Стороны вели переговоры, но имели расхождения по зарплате. На данный момент каталонский клуб приостановил обсуждение из-за кризиса, связанного с
При этом продление контракта с тер Стегеном остается для «Барселоны» приоритетом. Немец тоже хочет остаться. Но есть вариант, при котором стороны не договорятся. Вратарь интересен
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Ситуация с новым контрактом вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена остается неопределенной.
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