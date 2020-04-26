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«Барса» приостановила переговоры с тер Стегеном о контракте. Игрок интересен «Юве» и «Баварии»

26.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ситуация с новым контрактом вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена остается неопределенной.

Стороны вели переговоры, но имели расхождения по зарплате. На данный момент каталонский клуб приостановил обсуждение из-за кризиса, связанного с коронавирусом. «Барса» пока не знает, как рецессия отразится на экономике.

При этом продление контракта с тер Стегеном остается для «Барселоны» приоритетом. Немец тоже хочет остаться. Но есть вариант, при котором стороны не договорятся. Вратарь интересен «Ювентусу» и «Баварии», в будущем к этим командам могут добавиться «Манчестер Сити» и «Челси».

 
 
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Ситуация с новым контрактом вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена остается неопределенной.
 
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