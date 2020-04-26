Почти 10,5 тысяч случаев коронавируса и 72 смерти: Минздрав обновил данные по ситуации в Беларуси

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.





Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома. Человек не знает, инфицирован он или нет, отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан, и вместе с тем многие собираются на большие выходные ехать к родителям. Минздрав рекомендует этого не делать, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища. «На сегодня это наша самая большая просьба, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости», — отмечала ранее специалист.



