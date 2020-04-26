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Почти 10,5 тысяч случаев коронавируса и 72 смерти: Минздрав обновил данные по ситуации в Беларуси

26.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав обновил данные по эпидемии в Беларуси. К 26 апреля в стране насчитали уже 10463 зараженных коронавирусом. За минувшие стуки зафиксировали еще 873 эпизода инфекции – это новый абсолютный рекорд.

Почти 10,5 тысяч случаев коронавируса и 72 смерти: Минздрав обновил данные по ситуации в Беларуси
Выздоровели 1695 человек, скончались 72 пациента (плюс 5 за сутки). Минздрав по-прежнему не говорит, сколько человек на стационаре и жизнь скольких пациентов поддерживают аппараты ИВЛ.

Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов.

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома. Человек не знает, инфицирован он или нет, отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан, и вместе с тем многие собираются на большие выходные ехать к родителям. Минздрав рекомендует этого не делать, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища. «На сегодня это наша самая большая просьба, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости», — отмечала ранее специалист.
 
 
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Минздрав обновил данные по эпидемии в Беларуси. К 26 апреля в стране насчитали уже 10463 зараженных коронавирусом. За минувшие стуки зафиксировали еще 873 эпизода...
 
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