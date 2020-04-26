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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Статистика на 26 апреля
26.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По состоянию на 26 апреля в Беларуси проведено 147 525 тестов на коронавирусную инфекцию.
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Вылечились и выписаны уже 1 695 пациентов. За всё время распространения коронавируса на территории страны умерли 72 человека, у них хронические заболевания были отягощены COVID-19.
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Новости Беларуси. По состоянию на 26 апреля в Беларуси проведено 147 525 тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщает Минздрав, у 10 463 человек подтверждён диагноз...
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