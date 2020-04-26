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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Статистика на 26 апреля

26.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По состоянию на 26 апреля в Беларуси проведено 147 525 тестов на коронавирусную инфекцию. 

Как сообщает Минздрав, у 10 463 человек подтверждён диагноз COVID-19. Отмечается, что это составляет 7,1% от числа протестированных людей. 

Вылечились и выписаны уже 1 695 пациентов. За всё время распространения коронавируса на территории страны умерли 72 человека, у них хронические заболевания были отягощены COVID-19. 

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Новости Беларуси. По состоянию на 26 апреля в Беларуси проведено 147 525 тестов на коронавирусную инфекцию.  Как сообщает Минздрав, у 10 463 человек подтверждён диагноз...
 
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