Президент и коронавирус, рекомендации ВОЗ и кто стоит и ждет свою жертву. Тест по новостям

Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по последним данным, коронавирус подтвержден у более чем 10 тысяч человек. Выздоровели и выписаны 1695 пациентов. Коронавирус добрался и до больших городов, и до богом забытой глуши , и до незабытых монастырей и обителей . Минздрав призвал людей в большие выходные остаться дома. А у медиков в ближайшее время отпусков и выходных не предвидится. Из-за пандемии переквалифицировались в инфекционистов кардиологи и травматологи. На помощь своим более опытным коллегам пришли студенты-медики.

Президент, не поддаваясь «коронапсихозу», живет и работает по своему привычному графику. Однако и он уделяет немало внимания этой теме, появляясь на публике. Большинство вопросов этого теста, так уж получилось, посвящены президенту и коронавирусу. Думаем, что ответить на них правильно труда для вас не составит. Итак, начнем.