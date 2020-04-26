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Президент и коронавирус, рекомендации ВОЗ и кто стоит и ждет свою жертву. Тест по новостям
26.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, по последним данным, коронавирус
Президент, не поддаваясь «коронапсихозу»,
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Большинство вопросов этого теста, так уж получилось, посвящены президенту и коронавирусу. Думаем, что ответить на них правильно, труда для вас не составит. Итак,...
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