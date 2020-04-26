Источник материала: Новости Волковыска

Ровно 34 года назад произошла крупнейшая за всю историю ядерной энергетики авария — взрыв на Чернобыльской атомной электростанции на территории Украины.

Загрязнению подверглось около 155 000 кв. км территории и почти 8,4 миллиона человек в 3 пострадавших странах.

Только на территории Беларуси с карты исчезли 470 малых городов и деревень, в результате чего 138 000 человек были вынуждены навсегда покинуть свои родные места. Заражению подверглась почти треть территории нашей страны.

Cпустя 34 года Чернобыльская трагедия вновь напоминает о себе тревожными новостями о масштабных пожарах, охвативших 20 гектаров территории чернобыльской зоны отчуждения. Причиной возгорания считают поджоги травы. Огонь уничтожил 12 заброшенных сел вблизи Чернобыля. Значительно выгорел также известный "рыжий лес", серьезный урон нанесен огнем местной экосистеме и животным, многие из которых числятся в Красной книге.

Сегодня во время пандемии коронавируса вопросы экологического, социального и экономического развития региона становятся как никогда актуальными. Пандемия уже повлияла на оказание медицинских и социальных услуг в территориях, пострадавших от Чернобыльской аварии. Коронавирус также повлияет на туристический сектор, развитие городов, промышленность, а также жизнь местных жителей, в особенности пожилых людей, детей, людей с инвалидностью и малоимущих. В Беларуси, как и во всех других странах мира, малый и средний бизнес уже сегодня страдает от последствий вируса.