Польша заподозрила Россию в новой дезинформационной атаке

Об этом в комментарии агентству AP заявил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет

Жарин сказал, что Польша продолжает расследование и пока не имеет окончательных доказательств того, что нападение было координированное Россией. Но он отметил, что информационная атака имеет все признаки кампании под руководством Кремля.

Речь идет о нападении на сайт Института военных исследований в Варшаве, военной академии, которая готовит польских военных лидеров. Жарин сказал, что на сайте было опубликовано поддельное письмо от имени ректора, в котором содержался призыв к польским солдатам бороться с "американской оккупацией".









Письмо было опубликовано на новостных порталах, в том числе на одном, известном пропагандой дезинформации.





"Содержание письма отвечало основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США", - заявил Жарин.





По его словам, польские власти считают, что целью этих атак является сеять информационный хаос, подрывать моральный дух польских солдат и разжигать антиамериканские настроения.





Он утверждает, что Кремль пытается использовать кризис с коронавирусом, чтобы освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные из-за агрессии против Украины.