Три сценария экономического развития при COVID-19 от Deloitte

Источник материала: Ежедневник

Эксперты «Делойт» подготовили сценарии экономического развития в связи с COVID-19. Они рассчитаны на период следующих 18 – 24 месяцев.

Эксперты «Делойт» подготовили комплексные прогнозы развития текущей ситуации, сценарные описания которых особенно важны для топ-менеджеров при разработке стратегических, финансовых и операционных планов в течение следующих 18-24 месяцев. Данными прогнозами ИУП "Делойт и Туш" - подразделение компании в Беларуси - поделилось с Thinktanks.by .

Рассматриваемые экономические сценарии не являются прогнозами относительно будущих событий, а представляют собой гипотетические варианты развития событий, разработанные как основа для обсуждения вопросов планирования, подчеркнули в компании.

1. Благоприятный сценарий экономического развития

Что, если эпидемия спадет раньше, чем ожидается со стороны рядя экспертов? Что, если эффективные государственные меры в большинстве стран в сочетании с сокращением сроков проведения тестирования позволят сдержать вирус и обеспечить выход из

критической фазы в течение ближайших нескольких месяцев? Несомненно, пострадает малый и средний бизнес, и экономические последствия будут ощутимыми. Однако, в той или иной степени, все возвращается в норму, несмотря на то, что нас ждет совершенно новая реальность.

Многие виды коммерческой и общественной деятельности перейдут неизбежно в онлайн и продолжат осуществление деятельности в этом формате. В данном сценарии прогнозируется рост авторитета государственных учреждений и медицинских работников, а также общественное осознание ценности достоверной информации, когда речь идет о жизни людей.

Эпидемиологическая ситуация

• Сравнительно ограниченная динамика распространения инфекции и эффективные меры со стороны системы здравоохранения

• В Китае и Северной Азии вспышка затухает, цепи поставок начинают возвращаться к привычной работе

• Вирус быстро распространяется в Европейском союзе и США

• Более высокая температура воздуха летом помогает ограничить вспышку эпидемии

• Осеннее сезонное возобновление активности вируса контролируется посредством тестирования и мониторинга без ущерба для экономики

• В целом, распространение вируса сдерживается общим ограничением передвижения людей

Общество, технологии, политика и окружающая среда

• Повышение социальной сплоченности в периоды карантина.

• Ускорение развития технологий по мере того как все больше компаний переходят на режим работы онлайн.

• Повышение авторитета государственных учреждений и местных органов власти на фоне предпринимаемых ими усилий по замедлению темпов распространения эпидемии.

Экономическая ситуация

Экономическая активность восстанавливается в конце 2020 года по мере сокращения активности вируса. Восстановление сначала идет медленно, но во второй половине 2021 года ускоряется с повышением уверенности потребителей.

• Кардинальные изменения в моделях поведения и государственной политике.

• Глубокая, но быстрая рецессия в Европейском союзе и США; предприятия малого и среднего бизнеса получили несоразмерно большие убытки.

• Масштабные программы фискального регулирования в Европейском союзе и США помогают минимизировать ущерб.

2. Неблагоприятный сценарий экономического развития

Что, если эпидемия продлится дольше, чем мы готовы выдержать? Что, если вспышки инфекции продолжатся до лета или даже до осени, не давая нам выйти из сложившейся сложной ситуации в течение нескольких месяцев? Затянувшаяся рецессия, низкий уровень спроса и предложения в сочетании с финансовыми шоками — все это губительно сказывается на социальной и экономической жизни. Но, возможно, не все страны пострадали в одинаковой степени. Те страны, которые столкнулись с эпидемией раньше и отреагировали более решительно, скорее вернутся к нормальной жизни. Иные государства, чьи ответные меры были запоздалыми или менее последовательными, ждут более серьезные и затяжные последствия. Мы не успели оглянуться, как виртуальная среда стала основной повседневной реальностью во многих странах.

Будут ли компании, способные на инвестиции, наращивать объемы вложений в робототехнику и другие технологии, чтобы сократить использование труда человека под влиянием ухудшения эпидемиологической ситуации? Понадобится ли в 2021 году перестройка экономики и пересмотр политики в области потребления, которая бы способствовала возвращению людей к трудовой деятельности?

Эпидемиологическая ситуация

• Вспышка в Китае в основном сдерживается, однако наблюдается некоторое повышение активности инфекции в связи с прибытием людей в страну.

• В Европейском союзе и США масштабный всплеск заболевания, который идет волнообразно и сохраняется до начала 2021 года.

• Сдержать вирус удается только в начале 2021 года.

Общество, технологии, политика и окружающая среда

• Затяжной и сильный вирус приводит к тому, что виртуализация повседневности начинает восприниматься как норма.

• Все, даже противники жизни онлайн, привыкают к такому формату.

• Ввиду роста спроса ускорится развитие технологий, вызывающих четвертую промышленную революцию.

• Разнонаправленные последствия для окружающей среды.

• Механизмы централизованного наблюдения получают большее распространение.

Экономическая ситуация

Динамика распространения коронавирусной инфекции носит волнообразный характер. Во многих странах периоды угасания сменяются ростом числа новых случаев. Восстановление экономического роста начнется в конце 2021 года. В начале 2022 года восстановление замедлится, а затем ускорится во второй половине 2022 года.

• Медленное возобновление экономического роста в Китае.

• Глубокая и продолжительная рецессия в западных странах отрицательно скажется на цепочках поставок и на потребительском спросе.

• Налоговые и бюджетные стимулы помогут поддержать бизнес, но не приведут к росту расходов.

3. Наихудший экономический сценарий

А вдруг коронавирусная инфекция перехитрит нас, и мы подумаем, что одерживаем верх над ней, приняв подножье горы за гору? Вдруг страны, полагающие сегодня, что взяли ситуацию под контроль, столкнутся с возвращением вируса, в то время как другие страны, испытывающие сложности в борьбе с коронавирусной инфекцией, обнаружат, что их усилия не дают нужного результата?

Вдруг даже самых решительных фискальных и денежных стимулов окажется недостаточно? Будет ли продолжаться процесс технологизации на фоне роста недоверия и подозрительности? Станет ли защита персональных данных (о нашем здоровье, местонахождении, людях, с которыми мы общаемся) роскошью, которую мы не сможем больше себе позволить? Как изменится наш подход к доверию?

Эпидемиологическая ситуация

• Коронавирусная инфекция вернется в Северную Азию с негативными экономическими последствиями.

• Вспышка в США и Европейском союзе развивается волнообразно и затягивается.

• Усилия, направленные на взятие ситуации под контроль, оказываются эффективны только отчасти.

• Ситуация почти полной социальной изоляции.

• Функционирование системы здравоохранения существенно нарушено.

• Масштабная по размерам и последствиям вспышка инфекции в странах с развивающейся экономикой; возможность повторной вспышки в западных странах.

• Распространение инфекции в западных странах прекратится к концу 2021 года, в основном, за счет выработки коллективного иммунитета у населения.

Общество, технологии, политика и окружающая среда

• Увеличивается социальная разобщенность, подозрительность станет нормой поведения, растет ксенофобия.

• Технологии развиваются для удовлетворения насущных потребностей общества, государство вводит обязательное раскрытие данных.

• Приоритет отдается восстановлению экономики, а не борьбе с изменением климата.

• Распространение изоляционизма в международном масштабе, ужесточение пограничного контроля и укорачивание цепочек поставок.

Экономическая ситуация

Высокий темп распространения коронавирусной инфекции сохранится и в 2021 году, пока выработка коллективного иммунитета и/или появление вакцины не приведут к снижению заболеваемости. Восстановление экономического роста к середине 2022 года. Значительный риск каскадного распространения и возвращения инфекции, ограничивающего восстановление экономического роста.

• Финансовая система обваливается, несмотря на усилия центральных банков.

• Фискальные стимулы существенны, однако не способны подстегнуть спрос.

• Закрытие многих компаний и банкротство домохозяйств.

• Широкое распространение и продолжительное применение практики национализации целых отраслей.

Прогнозы на 2020 год могут оказаться недостаточно дальновидными

Высокий уровень макроэкономической неопределенности влияет на краткосрочные экономические сценарии, многие из которых предусматривают или новые возможности для роста и/или риски снижения экономического роста ниже прогнозных уровней. Наши сценарии экономического развития в связи с COVID-19 для руководителей организаций раскрывают риски, возможности и области пересечения такого динамического развития.

Перечисленные экономические сценарии представляют возможные варианты развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Говорить о том, по какому пути пойдет развитие событий, пока преждевременно, однако руководители, делающие ставку на устойчивость бизнеса, уже сейчас начинают готовится к возможному развитию событий.