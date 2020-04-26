|
Теннисный сезон не возобновится до 3 августа
26.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Руководящие органы считают невозможным возобновление теннисного сезона раньше августа, сообщает Marca. На данный момент рассматривается продление перерыва до 3 августа.
Также, как утверждает испанское издание, под угрозой проведение смешанного турнира в Вашингтоне (2-9 августа) и мужского турнира в Торонто (10-16 августа). Напомним, ранее был отменен запланированный на вторую неделю августа женский турнир в Монреале.
Пока из-за пандемии коронавируса теннисный сезон остановлен до 13 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководящие органы считают невозможным возобновление теннисного сезона раньше августа, сообщает Marca. На данный момент рассматривается продление перерыва до 3...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)