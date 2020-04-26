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Теннисный сезон не возобновится до 3 августа

26.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководящие органы считают невозможным возобновление теннисного сезона раньше августа, сообщает Marca. На данный момент рассматривается продление перерыва до 3 августа.





Также, как утверждает испанское издание, под угрозой проведение смешанного турнира в Вашингтоне (2-9 августа) и мужского турнира в Торонто (10-16 августа). Напомним, ранее был отменен запланированный на вторую неделю августа женский турнир в Монреале.

Пока из-за пандемии коронавируса теннисный сезон остановлен до 13 июля.
 
 
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Руководящие органы считают невозможным возобновление теннисного сезона раньше августа, сообщает Marca. На данный момент рассматривается продление перерыва до 3...
 
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