Совещание у Президента о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации: акценты и итоги

Источник материала: ОНТ

Вернемся к главному совещанию недели, которое так ждали. И, судя по указу, который вышел после и его содержательной части – ждали не зря. Когда в четверг во Дворце Независимости собралось столь мощное представительство руководителей практически всей властной вертикали (высшие должностные лица, министры, губернаторы), а среди них ключевые лица Минздрава, тут даже без лишних слов стало понятно, о чём пойдёт речь.

Пандемия и стратегия реагирования на её фоне.

Впрочем, те, кто ждал от этого совещания сенсаций, быстро разочаровались. Здесь не было и намёка на отклонения от выбранной линии поведения в складывающихся обстоятельствах. Во-первых, наша стратегия озвучена давно, её регулярно повторяет и объясняет Президент (помогать каждому и при этом не забывать об экономической базе, чтобы выйдя из коронавируса не увязнуть потом в коронакризисе). Во-вторых, наши меры, действительно, эффективны. Они работают. Вот и ВОЗ это подтверждает. А значит ни к чему экспериментировать на этом пути. Тут важно мониторить ситуацию и вовремя слаженно реагировать. Что мы и делаем. В-третьих, все, кто в четверг пришёл на совещание во Дворец Независимости, темой вируса занимаются регулярно. У каждого своя задача, свой фронт, свой уровень ответственности по направлениям. Президент и вовсе этим занимается в режиме 24/7.

Поэтому совещание было не о том, «что делать будем». Это было чёткое распределение задач, корректировка полномочий и фиксация на главных целях в этот период.

Что главное было вынесено участниками совещания в четверг и почему именно в таком широком составе оно проходило?

Было упомянуто про «фронт работ», который есть у каждого. Продолжим эту мысль. Ведь никто не спорит, что коронавирус – это серьезная угроза для людей. И поэтому, чтобы чётко объяснить принципы борьбы, возьму на вооружение военную терминологию.

Итак, в авангарде этой борьбы, очевидно, находится Минздрав. И наша система здравоохранения коронавызов встретила подготовленной. Здесь, конечно, надо упомянуть и про санитарно-эпидемиологическую систему, которую в свое время было решено сохранить, как и инфекционные больницы, и даже количество мест в стационаре – у нас есть 100 тысяч коек. Но не менее важно организовать всю работу, наладить управление.

И здесь Александр Лукашенко, как Глава государства (а можно сказать и как главнокомандующий), когда увидел, что на определенном участке фронта намечается напряжение, тут же задействовал резервы – в регионах для контроля над ситуацией подключил губернаторов. А для обеспечения средствами защиты – правительство, свою Администрацию, а также главу Совета Республики. Вообще же, Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко активно ездят по областям, посещают предприятия и ежедневно докладывают Президенту оперативные данные о ситуации.

Целью совещания была не выработка стратегии борьбы – она известна. В четверг важно было оценить ситуацию и, если необходимо, внести корректировки. Что касается медицины, отметим такой итог – максимум усилий медики направят на лечение не только коронавируса, а в целом пневмоний, даже если результаты по COVID-19 были отрицательными. И конечно, разобрали опыт других стран. И здесь Беларусь, которая не вводила карантин, уже не в одиночестве – многие сегодня ослабляют ограничительные меры.

Вообще, конечно на всех участников совещания сейчас приходится колоссальное давление. Особенно на Президента – по сути всю ответственность он взял на себя. Но в четверг Президент вступился за людей, которые переболели коронавирусом. Ведь оказалось, что на них сейчас косо смотрят.

Страх перед неизученным часто обнажает крайности. Одни люди демонстрируют лучшие черты – помогают медикам питанием или заботятся о пожилых, например. Другие оказываются в плену чуть ли не средневековых мифов.

И масс-медиа, интернет отнюдь не помогают избавиться от заблуждений. Наоборот – при таком потоке информации (часто негативной) можно запутаться еще больше. И вот весьма показательный фрагмент совещания, который показывает, что Президент следит не только за общими показателями, но и держит на контроле частные случаи.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы даже дошли до того, что напугали людей – что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, - это наш "золотой фонд", это люди, у которых берем забор крови, делаем плазму и лечим людей».

У этого совещания была не только медицинская составляющая. Равнозначная, а, возможно, и главная тема – экономика, вернее меры по обеспечению её устойчивой работы. Каковы основные акценты?

От правительства Президент требует: во-первых, сохранить доходы людей, во-вторых, обеспечить занятость, в-третьих, не допустить роста цен. Со всеми тремя компонентами Совмин пока справляется.

При этом Сергей Румас представил стратегию действий, где упор сделан на внутренние резервы. Что, в общем-то, ожидаемо – в ситуации, когда границы закрыты, надо рассчитывать на себя. В плюс работает строительство, производства на местных видах сырья. В первые три месяца в аутсайдерах была нефтянка. Сказались долгие переговоры с Россией. Но сейчас нефть стоит дешевле некуда, и это отличная возможность как следует запастись сырьем. Разумеется, обсуждались и меры поддержки. И здесь главная роль отведена губернаторам - они ближе всех к предприятиям, бизнесу и производству.

Да, наступили непростые времена. Но Беларусь не останавливает производства, не закрывает ни людей, ни бизнес, есть возможность и работать, и зарабатывать. И да, многим придется адаптироваться к новым условиям.

Если же обобщить до масштаба межгосударственных отношений, эксперты говорят о таком сценарии, когда возможен передел мирового порядка. Ведь кто оправился раньше и с меньшими потерями, вероятно, захочет укрепить свои позиции. За счет более слабых. Да, возможно, предложат и финансовую помощь, но такие предложения как правило сопровождают и условия, и ограничения, и гарантии послушания. И после этого начинается совсем другая игра, с другими ставками. Когда в обмен на такие дары можно потерять более ценное - возможность самостоятельно принимать решения, то есть свободу и независимость.

Впрочем, для Беларуси такой сценарий исключен.

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