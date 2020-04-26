Источник материала: Tribuna.com

Завершилась программа матчей шестого тура чемпионата Беларуси в высшей лиги. В связи с пандемией коронавируса значительно снизилась посещаемость игр. Средяя посещаемость 6-го тура составила 495 человек.

Больше всего зрителей пришло на матч – – 1496 челове к. Меньше всего зрителей побывало на матче – «Динамо» Минск – 172 болельщика .

Средняя посещаемость чемпионата Беларуси составляет 668 человек.

Лидером по средней посещаемости является брестское «Динамо» – 1715 зрителей.

В Беларуси уже 10 463 (+873) случая коронавируса. Умерли 72 (+5) человека. В стране не введен карантин.

Футбольный чемпионат не остановлен – продолжается турнир в высшей, первой и третьей лиге, а также в чемпионате дублеров.

Ранее ВОЗ призывала Беларусь остановить все массовые и спортивные мероприятия.

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