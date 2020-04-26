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Средняя посещаемость чемпионата Беларуси составляет 668 человек
26.04.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершилась программа матчей шестого тура чемпионата Беларуси в высшей лиги. В связи с пандемией коронавируса значительно снизилась посещаемость игр. Средяя посещаемость 6-го тура составила 495 человек.
Больше всего зрителей пришло на матч
Средняя посещаемость чемпионата Беларуси составляет 668 человек.
Лидером по средней посещаемости является брестское «Динамо» – 1715 зрителей.
В Беларуси уже 10 463 (+873) случая коронавируса. Умерли 72 (+5) человека. В стране не введен карантин.
Футбольный чемпионат не остановлен – продолжается турнир в высшей, первой и третьей лиге, а также в чемпионате дублеров.
Ранее ВОЗ призывала Беларусь остановить все массовые и спортивные мероприятия.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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Завершилась программа матчей шестого тура чемпионата Беларуси в высшей лиги.
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