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Средняя посещаемость чемпионата Беларуси составляет 668 человек

26.04.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завершилась программа матчей шестого тура чемпионата Беларуси в высшей лиги. В связи с пандемией коронавируса значительно снизилась посещаемость игр. Средяя посещаемость 6-го тура составила 495 человек.

Больше всего зрителей пришло на матч «Динамо» Брест«Шахтер» – 1496 человек. Меньше всего зрителей побывало на матче «Смолевичи» – «Динамо» Минск – 172 болельщика.

Средняя посещаемость чемпионата Беларуси составляет 668 человек.

Лидером по средней посещаемости является брестское «Динамо» – 1715 зрителей.

В Беларуси уже 10 463 (+873) случая коронавируса. Умерли 72 (+5) человека. В стране не введен карантин.

Футбольный чемпионат не остановлен – продолжается турнир в высшей, первой и третьей лиге, а также в чемпионате дублеров.

Ранее ВОЗ призывала Беларусь остановить все массовые и спортивные мероприятия.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Завершилась программа матчей шестого тура чемпионата Беларуси в высшей лиги.
 
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