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«Надо вернуться нам к проекту». Александр Лукашенко о дополнительном строительстве железной дороги на юге страны
26.04.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Пообщаться с главой государства пришли местные жители. Для них очень важно знать, что государство и впредь будет помогать пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам. Сейчас как раз пришло время активно осваивать этот край.
Президент вспомнил, что когда-то в регион пытались провести железную дорогу. Сегодня к идее можно вернуться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот мы хотели выйти на украинскую границу, где у нас производили щебень. Экономически должно быть обоснованно – как. Чтобы люди по железной дороге передвигались, – ну это копейки. Этот проект за пассажиропоток ты не окупишь. Надо, чтобы экономика работала.
Поэтому мы можем щебень вывозить. Мы можем лес заготавливать, вывозить его много. Его надо вывозить, потому что он перестоит – он спелый лес. И, может быть, другие какие-то найдем варианты. Я не говорю, что мы построим или завтра начнем строить железную дорогу. Я хочу посчитать это все.
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«Надо вернуться нам к проекту». Александр Лукашенко о дополнительном строительстве железной дороги на юге страны
Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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