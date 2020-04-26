Налоговые кредиты, арендные каникулы, поддержка граждан . Крутой рассказал о новом Указе Президента

Источник материала: ОНТ

По поручению Президента правительство разрабатывало пакет мер, необходимых для поддержки экономики в этот сложный период. Так, Александр Лукашенко подписал Указ № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики», который призван минимизировать влияние коронавируса на экономику Беларуси.

Что принципиально важного заложено в пакете мер, рассказал Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Дмитрий Крутой. По его словам, подписанный Указ - это комплексный документ. Всю поддержку можно структурировать на несколько блоков.

Первый большой блок - это поддержка системы здравоохранения. Сейчас происходит очень серьёзное переформатирование бюджета. Необходимы дополнительные ресурсы на поддержку сферы медицины - на оборудование, тест-системы, защитные средства и другое.

«Также мы будем поддерживать отдельно медиков, которые сегодня находятся на передовой», - отметил Первый заместитель Премьер-министра.

Второй блок - социальный или, так называемая, поддержка граждан. На это Президент обращал отдельное внимание. Потому что, согласно последней оценке международной организации труда, примерно 40% рабочей силы (около 3 млрд человек) могут стать безработными после пандемии. По словам Крутого, рынок труда ждёт более серьёзный кризис, чем финансовый сектор или внешнюю торговлю. Именно поэтому данному социальному блоку уделялось отдельное внимание.

Первый заместитель Премьер-министра отметил, что сейчас Президент разрешил включать в затраты те ресурсы, которые компании тратят на дезинфекцию помещений, обеспечение масками. По его словам, тем самым это поможет снизить величину выплаты налога на прибыль.

Меры поддержки коснулись компаний, которые вынужденно находятся в простое или там, где работники находятся в режиме неполной занятости по инициативе нанимателя. Они получат доплату в размере минимальной заработной платы. Это примерно 100-150 белорусских рублей на каждого работника.

Государство окажет поддержку безработным гражданам, которые во втором квартале лишатся работы и будут зарегистрированы на бирже. Ведь на сегодняшний день не все регистрируются на бирже из-за низкого уровня пособия, которое составляет 28 рублей. Поэтому Президенту была представлена инициатива, чтобы увеличить это пособие до бюджета прожиточного минимума - это 250 рублей.

Дмитрий Крутой также рассказал про социальную поддержку граждан. По его словам, этот инструмент будет касаться семей с детьми. Доплата на каждого члена семьи, сумма доходов которых ниже бюджета прожиточного минимума, будет составлять 50-55 рублей на одного человека.

Третий блок - это сфера услуг. Местные органы власти получат полномочия предоставлять налоговые кредиты или арендные каникулы, снижать ставки имущественных налогов, а также право работать с индивидуальными предпринимателями.

Четвёртый блок - сфера энергетики. Так, те долги за газ, теплоэнергию, электроэнергию, которые накопились с 2016 по 2019 год, будут пересчитаны по курсу на конец прошлого года.

Пятый блок – курсовые разницы.

«Мы разрешаем один раз изменить учётную политику в отношении курсовых разниц. Напомню, что сейчас это запрещено по налоговому кодексу. Второе решение – это рассрочить те разницы которые накопились на период до конца 2022 года. Это сможет определённым образом разгрузить оборотные средства наших организаций», - отметил Дмитрий Крутой.

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