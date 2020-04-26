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Ясинский о Ксенофонтове: «Он заболел 1,5 месяца назад. Можно сказать, что он на карантине. Он жив, здоров, но мы перестраховываемся»
26.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Футболист изолирован от команды.
– Ксенофонтов перешел в аренду из минского
– Он приболел полтора месяца назад. Сейчас он, можно сказать, на карантине. Он жив, здоров, но мы перестраховываемся. Было похоже на ангину. У него горло болело. Мы его изолировали от команды. Похожих случаев в команде за полтора месяца не произошло. Мы ждем, когда у него все будет в порядке. Ни градусы выше температуры, ни кашля. Хотя температуры у него не было. Мы чувствуем ответственность, чтобы пандемия к нам не забралась, поэтому ждем, когда он полностью поправится.
– Он не сдавал тест на Covid-19?
– Нет, но он обращался в больницу и делал все нужные тесты. Он лечился в Минске по месту жительства. Полтора месяца назад тесты не делали, а сейчас он жив и здоров. Мы пытаемся его протестировать, но сейчас без веских причин не делают тесты. Видимо ограниченное количество тестов. По симптомам это не было похоже на короновирус. Пока мы не знаем.
– Как важно его точечно и классно ввести в работу, с учетом обстановки с вирусом в Витебске?
– Что касается его, то главное, чтобы он был здоров, а мы его быстро введем. Пусть начинает тренироваться потихоньку. А уже через недели три сможет сыграть первую игру за дубль. А дальше будет видно. Потенциал и мастерство у него есть. Главное, чтобы был здоров, – сказал Ясинский.
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Ясинский о Ксенофонтове: «Он заболел 1,5 месяца назад. Можно сказать, что он на карантине. Он жив, здоров, но мы перестраховываемся»
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