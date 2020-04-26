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Ясинский о Ксенофонтове: «Он заболел 1,5 месяца назад. Можно сказать, что он на карантине. Он жив, здоров, но мы перестраховываемся»

26.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после матча с «Ислочью» (0:2) рассказал о том, что хавбек Александр Ксенофонтов болеет уже полтора месяца, но тест на коронавирус он не проходил.

Футболист изолирован от команды.

– Ксенофонтов перешел в аренду из минского «Динамо». Не видел его на поле, а также в дубле.

– Он приболел полтора месяца назад. Сейчас он, можно сказать, на карантине. Он жив, здоров, но мы перестраховываемся. Было похоже на ангину. У него горло болело. Мы его изолировали от команды. Похожих случаев в команде за полтора месяца не произошло. Мы ждем, когда у него все будет в порядке. Ни градусы выше температуры, ни кашля. Хотя температуры у него не было. Мы чувствуем ответственность, чтобы пандемия к нам не забралась, поэтому ждем, когда он полностью поправится.

– Он не сдавал тест на Covid-19?

– Нет, но он обращался в больницу и делал все нужные тесты. Он лечился в Минске по месту жительства. Полтора месяца назад тесты не делали, а сейчас он жив и здоров. Мы пытаемся его протестировать, но сейчас без веских причин не делают тесты. Видимо ограниченное количество тестов. По симптомам это не было похоже на короновирус. Пока мы не знаем.

– Как важно его точечно и классно ввести в работу, с учетом обстановки с вирусом в Витебске?

– Что касается его, то главное, чтобы он был здоров, а мы его быстро введем. Пусть начинает тренироваться потихоньку. А уже через недели три сможет сыграть первую игру за дубль. А дальше будет видно. Потенциал и мастерство у него есть. Главное, чтобы был здоров, – сказал Ясинский.

В Беларуси уже 10 463 (+873) случая коронавируса. Умерли 72 (+5) человека. В стране не введен карантин.

Ранее ВОЗ призывала Беларусь остановить все массовые и спортивные мероприятия.

БАТЭ – фаворит чемпионата с кэфом 2.15. На «Динамо» Брест дают 2.75, «Шахтер» – 5, «Динамо» Минск – 11

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский после матча с «Ислочью» (0:2) рассказал о том, что хавбек Александр Ксенофонтов болеет уже полтора месяца, но тест на...
 
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