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Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»

26.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»

Это молочно-товарная ферма. Она появилась рядом с агрогородком Завойть, в том числе благодаря средствам, направленным на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»

По поручению Президента реконструировали помещения бывшего свинокомплекса, сейчас идёт реализация  второго пускового комплекса.

Ферма рассчитана на 600 дойных коров. Условия здесь хорошие, с удовольствием работают молодые специалисты.

Молодой ветврач на ферме в Наровлянском районе: «Зарплата хорошая, даже больше»


Александр Лосев, ветврач МТФ «Завойть»:
Все условия на этом предприятии соблюдаются, все договорённости также соблюдаются. Зарплата хорошая, даже больше. Поэтому строить семью и просто работать. Работать в своё удовольствие.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Лосев

 
 
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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это...
 
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