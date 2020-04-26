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Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство

26.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство

Сам же Наровлянский район, как и многие другие в Беларуси, живёт сельским хозяйством. Особенно сейчас, в разгар посевной. Президенту доложили, как сработал на данный момент регион. Более 60 % яровых уже посеяно.

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Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство

Рассказали и об экономических показателях области. Требование главы государства – не сокращать объёмы производств, не прекращать поиск новых контрактов. Пандемия не должна остановить работу.

Александр Лукашенко: мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий сократить производство

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Работайте на внутренний рынок, договаривайтесь (когда восстановится вся логистика и заработают соседи), куда надо. Если у вас будут контракты на поставки после пандемии, тогда мы будем думать, как вам помогать. А если вы будете сидеть: «Вот, пандемия, дайте нам денег». Никто не даст – это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям – начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».

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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сам же...
 
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