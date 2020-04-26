Александру Лукашенко показали одноквартирные дома, которые строит Светлогорский комбинат

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Работа и жильё – два ключевых параметра для развития любого населенного пункта. Работа на земле найдётся, с занятостью в районе проблем нет.





А жилье возводит Светлогорский домостроительный комбинат. Александру Лукашенко показали одноквартирные дома.

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