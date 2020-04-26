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Александру Лукашенко показали одноквартирные дома, которые строит Светлогорский комбинат
26.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Работа и жильё – два ключевых параметра для развития любого населенного пункта. Работа на земле найдётся, с занятостью в районе проблем нет.
А жилье возводит Светлогорский домостроительный комбинат. Александру Лукашенко показали одноквартирные дома.
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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работа и...
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