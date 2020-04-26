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«Нельзя бросать ни одного гектара земли». Президент о необходимости освоения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС
26.04.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый участок земли, который может вернуться человеку, должен быть возвращен. Своевременно. Об этом постоянно напоминает глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот и 26 апреля Президент там, где бывает в этот день каждый год – в наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах. Александр Лукашенко по традиции приезжает, чтобы лично убедиться: территории возрождаются. А еще посмотреть, нужна ли помощь и определиться, какая именно. Сегодня на президентском маршруте был Наровлянский район.
В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС Президент отправился в Наровлянский район. Агрогородок Завойть расположен на юге Гомельской области, от печально известной атомной станции километрах в 80. Сюда и приехал 26 апреля Александр Лукашенко.
Более 30 лет минуло с тех пор, как произошла та страшная экологическая катастрофа. Катастрофой она стала не только для экологии, но и для многих людей, для целых населенных пунктов. В новых условиях приходилось учиться жить.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо, не теряя время, сейчас этим заняться и направить, допустим, основные чернобыльские средства на эти производственные объединения. Чтобы мы охватили все и вошли в эту запретную 30-километровую зону. Нельзя бросать ни одного гектара земли.
Мы в этом убедились: 20 лет тому назад наша так называемая оппозиция орала-кричала: «Отрезаем Беларусь, выкидываем земли». И тогда мною было принято решение – нет, мы будем делать это. И гомельчане предложили, что делать, я их просто поддерживал. И что сегодня? Сегодня мы видим, что я оказался прав. Есть результат, надо идти дальше – заповедная зона и эта зона радиоактивная, которая, грубо говоря, за колючей проволокой. Что будем там делать или мы пока вообще не будем туда влазить, наука там будет работать, заниматься? Или мы уже туда можем свой взор бросить по каким-то направлениям? Встретимся летом в этой зоне и посмотрим.
Еще один из потенциальных видов деятельности – рыбный промысел. Здесь рыба, как оказалось, абсолютно чистая. Есть идеи и по развитию туризма.
Совхоз-комбинат «Заря», а именно его хозяйство базируется близ агрогородка Завойть, – один из успешных, причем не только Наровлянского, но и Мозырского района. Крепкий и продуктивный комбинат с большой историей и такой же широкой географией. За последние два десятка лет несколько раз расширялся. В том числе и благодаря поддержке Президента.
Предприятие многоотраслевое нуждалось в земле, чтобы обеспечить себя комбикормами. В «Заре» налажена переработка мяса и молока, есть фирменная торговля. Для того, чтобы рентабельно работать и развиваться, свободные гектары готовы использовать и в соседних районах. Президент обращает внимание: куда логичнее на местах создавать производственные холдинги.
Кукуруза – культура строптивая. В том смысле, что выращивать её – дело затратное. Однако в этом хозяйстве к ней нашли подход.
О рентабельной технологии рассказали Александру Лукашенко, а заодно показали в поле образцы современной техники. В том числе трактор на гусеничном ходу. Такой, по мнению Президента, должен быть в каждом хозяйстве – это спасение для болотистой местности.
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Президент заехал ознакомиться с ходом реконструкции. Просторные помещения, грамотное расположение и, главное, современные технологии. Скоро здесь появится доильный зал. Гомельский производитель своё оборудование с успехом поставляет не только на внутренний рынок, но и за рубеж, в частности в Россию.
Пообщаться с Президентом пришли и местные жители.
В центре агрогородка, возле местного Дома культуры, к 34-й годовщине аварии на ЧАЭС открыли памятник.
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«Нельзя бросать ни одного гектара земли». Президент о необходимости освоения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС
Новости Беларуси. Каждый участок земли, который может вернуться человеку, должен быть возвращен. Своевременно. Об этом постоянно напоминает глава...
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