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1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

26.04.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на вторую половину апреля выпадает добрая традиция. 25 апреля страна вышла на субботник. Трудились около 2 миллионов 300 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

8 миллионов 700 тысяч собранных рублей пойдут на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, реконструкцию и благоустройство историко-культурных ценностей, строительство музейного квартала при Национальном художественном музее, а также реконструкцию братского захоронения около деревни Ола в Гомельской области.

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Юлия Огнева, СТВ:
Не знаю, заметили вы или нет, но в этом году у субботника был определенный тренд – посадка деревьев. Полтора гектара молодых сосен на территории Национального парка «Припятский» высадила бригада во главе с Президентом. Новые аллеи и лесополосы появились и в других районах нашей страны. 

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А вот сейчас для тех, кто не пребывает в восхищении от доброй советской традиции. Скажите, что важнее: как называется мероприятие или то, что во время этого мероприятия происходит?

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Например, 23 апреля – День земли. Ну, если так больше нравится, посадите дерево в честь Дня земли. Как, кстати, сделали Мелания и Дональд Трамп. Теперь возле Белого дома будет расти клен.

И вот вопрос: зачем так много усилий затрачивать на отрицание того доброго, что осталось от Советского Союза? Не лучше ли вложить их в дело, которым потом вы наверняка сможете гордиться.

Как, например, наш корреспондент Алена Сырова, которая высадила не один десяток молодых сосен в «Припятском».

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Пейзажи, как картины, и никакие фильтры такой красоте не нужны. Пронизанные реками, ручейками и болотами, живописные ландшафты. Национальный парк «Припятский» – один из символов белорусского Полесья. 95 % территории заповедника – леса, в основном сосновые, дом не только для бесчисленного количества животных и птиц, но и нечто большее для самих полешуков.

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Степан Бамбиза, генеральный директор Национального парка «Припятский»:
Я чувствую себя частичкой этого всего. Природа – не только лес, а вообще природа. Я уже очень много лет работаю, работали мои предки на этой земле, тоже в лесной сфере. Это главное для меня.

От того с особой болью директору нацпарка вспоминается период борьбы с короедом. Пару лет назад насекомые буквально уничтожали наши леса. Оправившись после той пандемии, самое время восстановить зеленый фонд. Республиканский субботник – чем не повод помочь?

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1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Дано: 1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев, пару десятков добровольцев и лесников. Возглавляет бригаду Президент.

Александр Лукашенко не раз называл лес нашим главным богатством, накануне субботника как раз собирал тематическое совещание. Но наш Президент не о том, чтобы просто говорить, но прежде всего подкреплять сказанное делом.

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1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Шаг за шагом пустырь превращается в лес, стараниями в том числе и тех, кто каждый день работает бок о бок с Президентом. Служба делового протокола и журналисты пула, засучив рукава, управлялись с новомодными агрегатами для высадки деревьев. Конечно, под чутким руководством профессионалов. В стороне никто не остался.

Кто принимал участие в республиканском субботнике вместе с Президентом в Петриковском районе?

Работы на свежем воздухе (и об этом не раз говорил глава государства) – лучший антистресс и лучший антивирус. Но и о дистанции на поляне не забывали – не коронавирусного тренда ради, а здоровья деревьев для.

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1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

С таким фронтом работ профессиональные лесоводы впятером справляются за день. Наша команда управилась меньше, чем за час.

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Сергей Шилец, главный лесничий Национального парка «Припятский»:
Если бы такая бригада каждый день, мы бы уже не за месяц, а за неделю посадили бы весь свой план.

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

1,5 гектара земли и 8 тысяч саженцев. Как прошёл республиканский субботник с участием Президента Беларуси

Кстати, помочь лесникам и обзавестись посаженным своими руками лесом может каждый – мы узнавали. Просто обратитесь в лесхоз, там даже выпишут наряд – и можете приступать к работе. Вот вам идея для следующего субботника.

Как смогли, сделали небольшой, но важный вклад в общее будущее, узнали, где зарыты корни. А с этого ведь все и начинается.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Степан Бамбиза, Сергей Шилец

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси на вторую половину апреля выпадает добрая традиция. 25 апреля страна вышла на субботник. Трудились около 2 миллионов 300 тысяч человек,...
 
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