ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Гробовые": белорусские власти оценили жизнь медицинского работника в $2 тыс.

27.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские власти оценили жизнь медицинского работника, будь то врач или медсестра или водитель скорой помощи, примерно в 2 тысячи долларов. Такую сумму получат родственники медицинского работника в случае его смерти от заражения коронавирусом.

"Гробовые": белорусские власти оценили жизнь медицинского работника в тыс.
Гробовые будут, как и другие премиальные «за вредность» будут выплачиваться за счет специального профсоюзного фонда страхования.

"Кто уходит на больничный лист из-за того, что он заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать 600 рублей из этого фонда", - сообщила зампред Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич в эфире белорусского ТВ.

«Тем, кто в итоге получит инвалидность, если вдруг такие ситуации будут возникать, тоже предусмотрены выплаты, но уже более высокого порядка. В случае гибели медицинского работника или человека, который помогал, оказывал помощь, то уже порядка 5000 рублей семье этого человека», - сказала Манкевич.

По ее словам, размер фонда составляет 520 тыс. рублей, из которых 15 тыс. уже потрачены на выплаты.

Впрочем, согласно профсоюзным документам (Глава 2. Размер материальной (спонсорской) помощи) все обстоит несколько иначе.

Доплату в 600 рублей медицинский работник получит только в том случае, если временная утрата здоровья превысит 21 день. В случае причинения вреда жизни (смерть) медика его семье будет выплачено 5000 рублей. При установлении заболевшему коронавирусной инфекцией медику I группы инвалидности будет назначена выплата в размере 3 000 рублей, II группы инвалидности - 2 000 рублей, II группы инвалидности с возможностью трудоустройства - 1 500 рублей, III группы инвалидности - 1 000 рублей.

Медработник, которые проведет на больничном до 21 дня или перенесет «коронавирус в более легкой форме», получит всего 200 рублей за счет профсоюзных организаций здравоохранения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти оценили жизнь медицинского работника, будь то врач или медсестра или водитель скорой помощи, примерно в 2 тысячи долларов. Такую сумму получат...
 
Новости дня
Новости
 
В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын здоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика