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Хроника пандемии: В США число зараженных приближается к миллиону, у Европы есть повод для оптимизма

27.04.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на девять часов утра 27 апреля, в мире зарегистрировано более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 206 тысяч человек, выздоровели — более 865 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • Количество случаев заражения коронавирусом в США приближается к миллиону — в стране заболели более 965 тысяч человек. Умерли 54,8 тысяч зараженных, поправились более 107 тысяч человек. Несмотря на то, что США являются лидером по количеству зараженных коронавирусом в мире, все новые штаты ослабляют карантинные меры. Ранее в условиях карантина жили около 90% населения США, однако на частичное ослабление карантина пошли Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина. В Колорадо с пятницы открываются парикмахерские и тату-салоны, в Теннеси в понедельник возобновят работу рестораны, а в Монтане с воскресенья снова можно посещать церкви — с соблюдением условий социального дистанцирования.
  • Во многих странах Евросоюза постепенно ослабляют карантинные меры. А в нескольких странах ЕС, которые были «коронавирусными лидерами» Европы число жертв COVID-19 за последние сутки оказалось самым низким с середины или конца марта. Число погибших от коронавируса в Италии остается самым высоким в Европе — по последним данным, там скончались 26,6 тысяч человек, всего заболели 197,6 тысяч. Однако темпы передачи инфекции в стране снижаются — также как ежедневное число летальных исходов: в воскресенье умерли 260 человек — это самый низкий показатель с 14 марта.
  • Испания лидирует по общему числу выявленных заражений в Европе — 226,6 тысяч человек. Общее число жертв COVID-19 превышает 23,1 тысяч человек, выздоровели более 117 тысяч человек. За последние сутки в Испании от последствий заражения коронавирусом скончались 288 человек, что является самым низким показателем с 20 марта. 
  • Во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 242 человека. Днем ранее этот показатель составлял 369 человек. Всего в стране заразились более 162 тысяч человек, умерли — более 22,8 тысяч человек, поправились — более 45 тысяч.
  • В России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тысячи человек, 747 умерли, более 6,7 тысяч человек выздоровели. В воскресенье российские власти сообщили о почти 900 случаев заражения коронавирусом в армии России.
  • В Польше более 11,6 тысяч случаев заражения, 535 человек скончались, более 2,2 тысяч выздоровели. В стране населению разрешили гулять в лесах и парках, а с 4 мая в Польше начнется второй этап смягчения карантинного режима, который коснется спорта. С этого дня будет открыт доступ к спортивным площадкам, футбольным полям, а также к другим местам, где можно заниматься спортом на воздухе, в том числе к объектам конного спорта и картинговым дорожкам.
  • В Латвии наиболее благоприятная ситуация с коронавирусом среди всех стран-соседок Беларуси — всего 812 зараженных и 12 умерших, 267 — выздоровевших. В Латвии пик заболеваемости пришелся на начало апреля, во второй половине месяца число заражений стало снижаться. До 12 мая в Латвии действуют ограничительные меры, власти страны пока не приняли решение об их продлении или смягчении.
  • В Литве выявлены 1449 случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 41 человек, поправились 467 пациентов. За последние сутки в стране выявили 11 случаев заражения коронавирусом, всего в Литве сделали 106 775 тестов. С сегодняшнего дня в Литве вступает в силу новый этап смягчения карантина — при соблюдении определенных требований откроются уличные кафе, салоны красоты и музеи, храмы, разрешено заниматься спортом на улице.
  • В Украине более 8,6 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. Правительство Украины продлило введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с коронавирусои менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода страны из карантина.
  • Напомним, в Беларуси на 26 апреля зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на инфекцию COVID-19. За сутки прирост составил 873 человека — это очередной рекорд. Выздоровели 1695 человек, умерли 72 пациента. Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 525 тестов.
 
 
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По данным на девять часов утра 27 апреля, в мире зарегистрировано более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 206 тысяч человек, выздоровели...
 
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