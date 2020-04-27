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В первом квартале бюджет недосчитался 350 млн рублей. На медицину надо дополнительно 800 млн рублей

27.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство вынуждено перераспределять бюджетные ресурсы из-за серьезной нагрузки на здравоохранение. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой.


Дмитрий Крутой. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По его словам, в первом квартале бюджет был исполнен с профицитом 200 млн рублей.

— Но мы недополучили около 350 млн рублей из-за проблем на нефтяном и калийном рынках, — сказал Крутой. — Тем не менее исполнили все свои социальные обязательства. Выплатили 2,7 млрд рублей по внешнему долгу.

В таких «сложных условиях» правительство «практически в еженедельном режиме выкраивает дополнительные средства на медицину».

— Это закупка оборудования, тест-систем, медикаментов и прочее. Плюс президент принял решение по существенным доплатам медикам, которые сегодня работают на передовой борьбы с коронавирусом. Это все стоит плюс 800 млн рублей. Мы попытаемся часть этих ресурсов заместить за счет внешних источников, — пояснил первый вице-премьер.

Недавно стало известно, что Беларусь возьмет у Всемирного банка 11-летний кредит на 90 млн евро «для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию».

 
 
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Правительство вынуждено перераспределять бюджетные ресурсы из-за серьезной нагрузки на здравоохранение. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий...
 
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