|
В первом квартале бюджет недосчитался 350 млн рублей. На медицину надо дополнительно 800 млн рублей
27.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство вынуждено перераспределять бюджетные ресурсы из-за серьезной нагрузки на здравоохранение. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой.
По его словам, в первом квартале бюджет был исполнен с профицитом 200 млн рублей.
— Но мы недополучили около 350 млн рублей из-за проблем на нефтяном и калийном рынках, — сказал Крутой. — Тем не менее исполнили все свои социальные обязательства. Выплатили 2,7 млрд рублей по внешнему долгу.
В таких «сложных условиях» правительство «практически в еженедельном режиме выкраивает дополнительные средства на медицину».
— Это закупка оборудования, тест-систем, медикаментов и прочее. Плюс президент принял решение по существенным доплатам медикам, которые сегодня работают на передовой борьбы с коронавирусом. Это все стоит плюс 800 млн рублей. Мы попытаемся часть этих ресурсов заместить за счет внешних источников, — пояснил первый вице-премьер.
Недавно стало известно, что Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство вынуждено перераспределять бюджетные ресурсы из-за серьезной нагрузки на здравоохранение. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Дмитрий...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)