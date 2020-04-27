Власти потратят до 6 млрд рублей на поддержку экономики при COVID-19. На что они пойдут?

Дмитрий Крутой рассказал, что власти подготовили новые два пакета поддержки экономики и соцсферы. Один из них на следующей неделе планируют представить на рассмотрение президенту.





В общей сложности на меры по поддержке экономики может уйти от 5 до 6 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Крутого, речь идет про прямую и косвенную помощь. Для этого наша страна намерена прибегнуть к помощи внешних кредиторов, в том числе МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая.





«Практически все и них получили наши заявки, сейчас идет еженедельная работа, чтобы постараться привлечь и ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость нашего государственного долга и возможности его рефинансирования в тех объемах, в которых мы планировали в начале года. Поэтому никто из них не отказал», — уточнил первый заместитель премьер-министра.





Дмитрий Крутой также рассказал, о каких суммах заимствований идет речь.





— Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это порядка 900 миллионов долларов, Всемирный банк — это переговоры примерно на 300 миллионов долларов, Европейский инвестиционный банк — это тоже примерно 300 миллионов долларов. То есть суммарно где-то примерно 2−2,5 миллиарда долларов мы сможем привлечь от внешних кредиторов. Это будут очень хорошие цифры, — рассказал Дмитрий Крутой.





«Задача номер один — сохранение рабочих мест». На что и сколько потратят

По словам Дмитрия Крутого, в первую очередь помощь требуется в том числе сфере услуг и транспортной отрасли. «Транспортники столкнулись с кризисом, по сути, самые первые. Почти на 40% упал пассажирооборот. У „Белавиа“, к примеру, 2300 рейсов из 3000 отменены полностью», — отметил первый заместитель премьер-министра. В господдержке также нуждаются сфера туризма и спорта, уточнил Дмитрий Крутой.





Он разделил планы по госсподдержке в неблагоприятной эпидемиологической обстановки на шесть блоков. Дмитрий Крутой акцентировал внимание на двух из них. Один из основных блоков, при этом «самый дорогой», по его словам, — сфера здравоохранения. «Это закупка оборудования, тест-систем, медикаментов и прочее. Это решение президента по увеличению существенному доплат медикам, которые сегодня работают на передовой в борьбе с коронавирусом. Все это стоит плюс 800 миллионов рублей», — уточнил Дмитрий Крутой.





Второй большой блок помощи — социальный, на который планируют потратить около 300 миллионов рублей. «Данные, которые настораживают больше всего, — это данные Международной организации труда, которая сделала свою последнюю оценку, что примерно 1,3 миллиарда человек, это почти 40% рабочей силы мировой экономики, после кризиса могут остаться без работы. Поэтому президент особо ориентировал, что задача номер один — это сохранение рабочих мест, сохранение предприятий. По большому счету все остальные задачи на сегодняшний день вторичны», — сказал Дмитрий Крутой.





Среди мер по соцподдержке — повышение размера пособия по безработица до бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая вырастет почти до 247 рублей. «Если человек будет от трех месяцев находиться на бирже (труда. — Прим. ред.), он будет получать это повышенное пособие. И мы два раза по законодательству ему предлагать работу», — сказал Дмитрий Крутой. По его словам, в Беларуси за последние две недели количество вакансий уменьшилось примерно на 15 тысяч. Речь идет про общереспубликансий банк вакансий.





Среди других мер по соцподдержке — матпомощь людям, у которых низкие доходы и которые получают государственную адресную социальную помощь. В первую очередь — семьям с детьми. Власти также намерены поддержать работников тех предприятий, которые вынужденно находятся в простое, а также тех, кого наниматели перевели на неполную занятость. Этим работникам доплатят до минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 375 рублей.





«По большому счету будет увеличен размер внутреннего госдолга на 1,2 млрд рублей»

— Президентом было принято решение увеличить объем гарантий правительства на 500 миллионов рублей, еще 700 миллионов — местных органов власти, по 100 миллионов на каждый регион (и Минск . — Прим. ред.), — отметил Дмитрий Крутой. — Вместе с этим указом он согласовал это решение. Мы будем рассматривать каждого крупного заемщика на предмет наличия у него антикризисной программы, потому что никто через банковский канал дополнительные гарантии на них тратить не будет, если у них нет собственной адекватной антикризисной программы.





Первый заместитель премьер-министра добавил в интервью телеканалу ОНТ, что «по большому счету будет суммарно увеличен размер внутреннего государственного долга на 1,2 миллиарда рублей».





— Эти деньги будут через банковский кредит распределены между наиболее пострадавшими заёмщиками. На местном уровне это коммунальные предприятия и предприятия частной формы собственности, на правительственном уровне, в рамках специальной комиссии вместе с Национальным банком мы будем рассматривать уже республиканские предприятия, которые наиболее пострадали.





Некоторые предприятия будут спасать кредитами на зарплаты

На совещании с президентом на нынешней неделе также обсуждалась тема специальных льготных зарплатных проектов, «для того чтобы сохранить коллективы», уточнил Дмитрий Крутой.





— Конечно, в обычной ситуации, исходя даже из рыночных канонов, выдавать кредиты на зарплату — плохое решение, плохая мера, но сейчас в такой кризисной ситуации для многих предприятий это стало хорошим инструментом на самом деле, чтобы их поддержать. Поэтому с банками сейчас думаем, как это все реализовать. Этот механизм не будет массовым, но точечно будем к нему прибегать.





Что будет с арендными ставками

Президентским указом № 143, напомним, вводятся арендные каникулы, а также мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы — до 30 сентября этого года. Власти рекомендуют юрлицам и ИП предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы с учетом объема их выручки, а также уменьшать ее размер.





Дмитрий Крутой пояснил, касаются ли эти послабления частных объектов недвижимости, которые сдаются в аренду.





— Президент принял такое решение в отношении аренды госсобственности, но при этом дана рекомендация и частным торговым центрам поступать таким же образом. Частные торговые центры говорят, что готовы это делать. На самом деле 2/3 из них это делают, никто же не хочет терять своих клиентов, терять своих арендаторов. Но есть и такие, особенно из новых, недавно введенных торговых центров, которые оказались в сложной ситуации с банками. Они же тоже в свою очередь взязи банковские кредиты на строительство. И банкам дано указание, чтобы они по отношению к частным арендаторам, которые построили новые торговые центры, приняли меры по предоставлению в свою очередь каких-то кредитных отсрочек и рассрочек, чтобы и они потом зеркально могли принять аналогичные решения в отношении своих арендаторов. Я думаю, что мы сможем удержать эту ситуацию.





Напомним, 24 апреля Александр Лукашенко подписал указ № 143 «О поддержке экономики». Документ принят для минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации. Указ предусматривает поддержку компаний отдельных отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В перечень вошли обрабатывающая промышленность, производство текстильных изделий и одежды, оптовая и розничная торговля, авиаперевозки, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары, туристические компании и другие.

