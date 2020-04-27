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Борис Джонсон возвращается на Даунинг-стрит
27.04.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПремьер-министр Великобритании заразился коронавирусом и две недели провел в загородной резиденции. Его обязанности временно исполнял глава МИД королевства Доминик Рааб. Борис Джонсон ежедневно созванивался с ним по видеосвязи, однако не принимал активного участия в работе правительства. Планируется, что в ближайшие сутки премьер встретится с большинством членов кабмина. Он должен одобрить правительственную стратегию по смягчению введенного в стране карантина.
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Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом и две недели провел в загородной резиденции. Его обязанности временно исполнял глава МИД королевства...
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