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Борис Джонсон возвращается на Даунинг-стрит

27.04.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом и две недели провел в загородной резиденции. Его обязанности временно исполнял глава МИД королевства Доминик Рааб. Борис Джонсон ежедневно созванивался с ним по видеосвязи, однако не принимал активного участия в работе правительства. Планируется, что в ближайшие сутки премьер встретится с большинством членов кабмина. Он должен одобрить правительственную стратегию по смягчению введенного в стране карантина. 

 
 
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Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом и две недели провел в загородной резиденции. Его обязанности временно исполнял глава МИД королевства...
 
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