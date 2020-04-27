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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Борис Джонсон возвращается на Даунинг-стрит Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом и две недели провел в загородной резиденции. Его обязанности временно исполнял глава МИД королевства...

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом и две недели провел в загородной резиденции. Его обязанности временно исполнял глава МИД королевства Доминик Рааб. Борис Джонсон ежедневно созванивался с ним по видеосвязи, однако не принимал активного участия в работе правительства. Планируется, что в ближайшие сутки премьер встретится с большинством членов кабмина. Он должен одобрить правительственную стратегию по смягчению введенного в стране карантина.