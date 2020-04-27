В Лунинце женщину госпитализировали с одностороннней пневмонией, выписали - с двусторонней

Галина, 55-летняя лунинчанка (фамилия и телефон для редакции), почувствовала себя плохо 27 марта. Как она говорит, всегда болеет без температуры, а тут термометр показал +38 с хвостиком.





Сутки промучилась, температура не сбивалась. Позвонила в скорую помощь. На другом конце провода спросили:





— Вы что, хотите, чтобы мы к Вам приехали? – Женщина онемела. Оператор предложила выпить антигрипин, сказала, что ей помогает, и положила трубку.

30 марта, после выходных, промучившись с температурой, Галина вызвала на дом врача.





Улучшение не наступало. В конце второй недели доктор во время приёма сказала, что есть хрипы и направила на КТ. Диагноз – левосторонняя пневмония. Галину направили на стационарное лечение в инфекционное отделение Лунинецкой райбольницы. Здесь женщина пролежала неделю.





— Лечащий врач оказалась очень внимательной, старалась, — продолжает рассказ лунинчанка. – Но в понедельник, 20 апреля, пришла другая врач, гинеколог. Она объявила, что наш лечащий врач на больничном, и что будет её замещать. Во время обхода послушала меня и сделала вывод, что всё хорошо. При этом я объяснила, что у меня слабость и одышка. Доктор как будто не услышала меня, сказала, что я здорова, поэтому отменяет все назначения. Я ответила: раз всё хорошо и нет назначений, не вижу смысла оставаться в больнице.





21 апреля утром Галина выписалась и вернулась домой. А после обеда снова градусник показал 38,6. Как в таком состоянии выходить на работу? И она снова отправилась в поликлинику.





Ей дважды ставили градусник, чтобы убедиться, что температура, и это после больницы, держится. Дали парацетамол, выписали антибиотики и отправили вновь на больничный. Записали на 23 апреля на компьютерную томографию.





Всё это время жар не спадал.





23 апреля, получив на руки заключение КТ, Галина узнала, что у неё двусторонняя пневмония. Ждать продолжения лечения в Лунинце женщина уже не могла и не хотела. Муж посадил её в машину и повёз в областную больницу. Без всякого направления. Сюда она прибыла с температурой выше 39 градусов. Лунинчанку немедленно госпитализировали.





— За ночь мне температуру сбили, пользуюсь кислородной маской. Чувствую облегчение. И думаю: как можно довести человека до такого состояния?! Почти месяц лечения… Да, есть в Лунинецкой ЦРБ врачи от бога. Но, видимо, в моём случае – не повезло.





В данное время Галина ожидает результата теста на коронавирус, она хвалит условия и персонал областной «инфекционки». Если бы так лечили сразу в Лунин , не довели до такого запущенного состояния.





Напомним, 3 марта точно так, с результатом КТ на руках, уехала в Минскую больницу Наталья Седова, женщина, у которой первой из жителей Лунинецкого района в столичной клинике выявлен коронавирус. По нашей информации, Наталья вылечилась и вернулась домой.