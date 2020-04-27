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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Италии решились ввести смягчение карантина Власти Италии - одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран - решились ввести смягчение карантина. С 4 мая бары и рестораны смогут продавать еду навынос, а...

Власти Италии - одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран - решились ввести смягчение карантина. С 4 мая бары и рестораны смогут продавать еду навынос, а жителям страны будет разрешено перемещаться внутри своей провинции. Возобновят работу также производства и стройки. Еще через две недели после этого постепенно начнут работать магазины, рестораны, музеи и салоны красоты. Но при обязательном соблюдении предосторожностей. В Италии сейчас отметка зараженных вирусом с момента начала эпидемии подобралась к двумстам тысячам. Накануне власти заявили, что не планируют открывать страну для туристов до конца года.