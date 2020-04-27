ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти Италии решились ввести смягчение карантина

27.04.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Власти Италии - одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран - решились ввести смягчение карантина. С 4 мая бары и рестораны смогут продавать еду навынос, а жителям страны будет разрешено перемещаться внутри своей провинции. Возобновят работу также производства и стройки. Еще через две недели после этого постепенно начнут работать магазины, рестораны, музеи и салоны красоты. Но при обязательном соблюдении предосторожностей. В Италии сейчас отметка зараженных вирусом с момента начала эпидемии подобралась к двумстам тысячам. Накануне власти заявили, что не планируют открывать страну для туристов до конца года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Италии - одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран - решились ввести смягчение карантина. С 4 мая бары и рестораны смогут продавать еду навынос, а...
 
Новости дня
Новости
 
Доктор Комаровский назвал опасные места в период коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика