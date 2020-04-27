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В Беларуси выздоровели 1740 человек с диагнозом COVID-19
27.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси на 27 апреля выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили
«Зарегистрированы 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов», — проинформировали в ведомстве. Всего проведено более 153,8 тыс. тестов.
За весь период распространения инфекции в стране умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 27 апреля выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава....
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