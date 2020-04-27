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Президент ввели изменения по больничным из-за пандемии. Минтруда о том, кому и в каком размере их оплатят

27.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для родителей детей, которые стали контактами первого или второго уровня с теми, у кого с подтвержден коронавирус, ввели больничные. Это предусмотрено президентским указом № 143, в котором прописаны меры по поддержке экономики и соцсферы из-за пандемии. В Минтруда пояснили, кто из родителей и на сколько сможет получать листки нетрудоспособности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в апреле власти ввели изменения по назначению и выплате больничных из-за ситуации с развитием коронавируса. Родителям детей, которые стали контактами первого или второго уровня, решили выдавать справку (то есть больничный не выдавался и не оплачивался). Президентским указом № 143 для них ввели больничные.

Пособие по уходу в таком случае будут назначать так же, как и при уходе за больным ребенком до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет). На этот период будет открываться оплачиваемый больничный, но если родители этих детей или их наниматели платили за них страховые взносы в Фонд соцзащиты.

— Период пребывания на листке нетрудоспособности по данному случаю временной нетрудоспособности — до 14 календарных дней, размер оплаты — 100% среднедневного заработка с первого дня пребывания на листке нетрудоспособности, — поясняют в Минтруда.

До этого родителям детей до 10 лет, которые посещают дошкольные учреждения и школу и стали контактами первого уровня с инфицированным COVID-19 или второго уровня (при наличии одного или нескольких респираторных симптомов), выдавали справку о временной нетрудоспособности. Она «служила документом, подтверждающим освобождение от работы и не подлежала оплате», уточняют в Минтруда.

«Указ вступил в силу 25 апреля 2020 года. Действие пункта 15 указа (по больничным. — Прим. ред.) определено до особого решения президента», — отмечают в ведомстве.

 
 
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В Минтруда пояснили, кто из родителей и на сколько сможет получать листки нетрудоспособности.
 
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