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«Авангард» побеседовал с «первопроходцами» скандинавской ходьбы в Буда-Кошелеве

27.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Появившаяся относительно недавно скандинавская ходьба пришлась по душе многим жителям Беларуси. «Авангард» побеседовал с «первопроходцами» этого вида физической активности в Буда-Кошелеве Мариной Плотниковой и Валентиной Бычковской и узнал, чем он полезен.

«Авангард» побеседовал с «первопроходцами» скандинавской ходьбы в Буда-Кошелеве «Авангард» побеседовал с «первопроходцами» скандинавской ходьбы в Буда-Кошелеве

Как рассказала нам Марина Львовна, она с детства любила лыжный спорт, благо на Алтае, где выросла, снега было хоть отбавляй. Марина даже была чемпионкой школы. Но в Беларуси ходить на лыжах можно далеко не каждой зимой. Не радует нас природа обилием снега.

После перенесенной в 2015 году травмы женщина стала искать способы продолжить физическую активность, которая позволит ей быть в форме, но исключит явную нагрузку на позвоночник. Ведь бегать и прыгать ей было категорически противопоказано. Внимание Марины привлекла скандинавская ходьба. Оказалось, что ее придумали лыжники для тренировок летом. Это и подкупило. Ведь Марина так любит лыжи! Кроме того, ходьба практически не имеет противопоказаний.

Марина Львовна изучила технику и особенности скандинавской ходьбы и даже купила палки, как потом оказалось, трекинговые. Затем в интернете наткнулась на группу «Белые ходоки», связалась с организаторами Кириллом и Ольгой Шустовыми. С подругой Людмилой Овчинниковой она прошла обучение. С тех пор прошло 4 года. За это время Марина Львовна не только не бросила ходьбу, но и организовала кружок ходьбы в ТЦСОН. Сейчас он насчитывает шесть постоянных участников – жителей райцентра. А Людмила Петровна активно привлекает к этому виду спорта жителей Зеленого Бора.

Палки вместо клюки
– Скандинавская ходьба для меня – это подарок судьбы! Она разделила мою жизнь на «до» и «после»: «до» – проблемы со здоровьем, «после» – полноценная жизнь и надежда только на лучшее. Благодаря тренировкам у меня прошла одышка, улучшились координация и осанка, вернулась гибкость суставов, нормализовалось давление, повысилась выносливость. После занятий скандинавской ходьбой я ощущаю несравненную радость, легкость во всем теле, и весь день проходит на подъеме! – призналась Марина Львовна. – Ведь не зря приверженцы этого спорта говорят, что чем раньше возьмешь палки в руки, тем позже – клюку. Ходьба бережет позвоночник и не перегружает колени. Главное – тренироваться регулярно.

Дело техники
По мнению Марины Плотниковой, без обучения ходоки занимаются тем, что «выгуливают палки». Само по себе это тоже хорошо и полезно, но не так эффективно. Ведь здесь очень важно овладеть правильной техникой, подобрать палки, подходящие именно вам. Покупка палок – важный момент. Главное правильно подобрать их по высоте. Есть формула расчета: рост умножается на 0,68. Палка состоит из стержня, ручки и наконечника. На ручке есть фиксатор крепления палки к запястью – темляк-перчатка. Темляки изготавливают с учетом особенностей и размеров кисти. Рука в темляке должна свободно держать палку, сгибаться и разгибаться во время ходьбы. Палки имеют наконечник с металлическим шипом на нижнем конце для того, чтобы было удобно ходить. Для асфальта, снега, пляжа, твердого грунта применяют различные съемные резиновые наконечники, которые крепятся к фиксированному наконечнику с металлическим шипом.

Палки бывают двух видов: телескопические и цельные. Марина Львовна выбрала телескопические, они удобнее для транспортировки, ведь вместе с «Белыми ходоками» женщина не только ходит в походы, но и принимает участие в организованных ими экскурсиях по Беларуси. По ее признанию, все эти премудрости было бы намного сложнее усвоить без советов инструктора.
– Это только кажется, что ничего сложного в скандинавской ходьбе нет. Но чтобы извлечь из нее максимум пользы, нужно правильно освоить технику, пройти обучение. Это занимает всего три дня и, по моему мнению, абсолютно необходимо.

Приходите – не пожалеете
Наша героиня уверена, что занятия в клубе – отличный способ быть в хорошей форме, в постоянном движении.

– Cкандинавская ходьба дает море позитива, радости общения с единомышленниками, природой. Это походы, поездки в другие города. Я очень благодарна инструкторам за то, что они научили меня радоваться жизни. И всему нашему коллективу, моим дорогим девочкам за поддержку и понимание. О положительных сторонах скандинавской ходьбы можно говорить долго, но я рекомендую попробовать и убедиться самим. Вы не пожалеете! Всем желаю крепкого здоровья! – подчеркнула женщина.

Все желающие вступить в клуб могут обратиться в ТЦСОН, где в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста работает секция скандинавской ходьбы, а Марина Плотникова является ее руководителем. Она с радостью даст вам свои рекомендации и советы. Либо просто приходите на городской стадион в понедельник, среду и пятницу к 7.15.

А сейчас скандинавская ходьба наиболее актуальна для того, чтобы сохранить здо-ровье и заниматься физической активностью в условиях эпидемии коронавируса, так как фитнес-залы и прочие места скопления людей стали небезопасны для занимающихся. Занятия на свежем воздухе приобретают актуальность как никогда. Заниматься скандинавской ходьбой можно в гордом одиночестве, соблюдая социальную дистанцию.

– Мы ходим в масках, чтобы обезопасить друг друга, и соблюдаем дистанцию. По возвращении домой обязательно обрабатываем руки санитайзером, выполняя таким образом все рекомендации Мин-здрава, но сохраняя при этом возможность заниматься любимым спортом, – рассказала Марина Львовна.

Скандинавская ходьба стала частью жизни
Валентина Бычковская также состоит в клубе вот уже четыре года, она начинала заниматься вместе с Мариной Плотниковой. Энергичный, спортивный, жизнерадостный человек, она всегда активно занималась спортом. Волейбол, баскетбол, легкая атлетика – все эти виды привлекали Валентину Николаевну еще со школы. На протяжении всей жизни женщина старалась поддерживать себя в отличной физической форме.

– Скандинавская ходьба стала для меня частью жизни. До этого я просто очень много ходила по вечерам с подругой, потому что тогда еще работала, и это была отличная возможность размяться после рабочего дня, проведенного преимущественно сидя. И хотя ярко выраженной пользы от прогулочной ходьбы нет, но это точно лучше, чем ничего. А потом мы решили попробовать ходить не просто, а с палками. Съездили в Гомель, прошли обучение и с тех пор регулярно занимаемся, – вспоминает Валентина Николаевна.

Сначала их занятия проходили вечером, но потом женщины решили, что пользы от утренних тренировок гораздо больше. Три раза в неделю они проходят минимум десять кругов по стадиону, а это где-то 3,5 километра. Согласитесь, внушительная дистанция.

– Скандинавская ходьба дала мне возможность изменить свою жизнь к лучшему, – признается Валентина Бычковская. – Я почувствовала себя лучше. Ходьба поддерживает тонус мышц, улучшает работу сердца и легких, а также возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Также это отличный способ на время забыть о своих проблемах, получить положительный заряд энергии, бодрости, оптимизма на целый день, почувствовать удовлетворение от того, что ты сегодня сделал. А еще, конечно же, это победа над своей ленью. Признаться, далеко не всегда мне хочется вставать в 6 утра, но я четко понимаю, для чего мне это нужно. Я хочу всегда оставаться в хорошей физической форме. Для меня важно сохранить здоровье, чтобы не стать обузой для своих близких. Я совсем не понимаю тех, кто проводит время, сидя на лавочках. Ведь, когда начинаешь заниматься, ощущаешь прилив крови, оживление какое-то, улучшается настроение, хочется улыбаться. Мне кажется, что, освоив скандинавскую ходьбу, я помолодела лет на двадцать. В общем, скандинавская ходьба – движение, а движение – это жизнь, – утверждает женщина. – Приходите к нам «ходить»!

Ирина ШУТОВА
Фото Ирины Палубец

 
Теги: Гомель
 
 
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Появившаяся относительно недавно скандинавская ходьба пришлась по душе многим жителям Беларуси. «Авангард» побеседовал с «первопроходцами» этого...
 
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