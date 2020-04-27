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Подготовка парада идет полным ходом - центр Минска снова перекроют
27.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Минске несмотря на
В связи с этим в понедельник, 27 апреля, и в четверг, 30 апреля, с 21:00 до 23:00 перекроют участок проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Ограничение действует для всех видов транспорта.
Временно изменятся схемы движения автобусов маршрутов № 29, 44 и 136. В прямом направлении они пойдут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской. Обратно – по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича и проспекту Машерова.
Пассажиров и автомобилистов просят учитывать эту информацию.
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В Минске несмотря на пик пандемии коронавируса и уже огромное количество заболевших продолжаются репетиции парада, который должен пройти 9 мая
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