ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подготовка парада идет полным ходом - центр Минска снова перекроют

27.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске несмотря на пик пандемии коронавируса и уже огромное количество заболевших продолжаются репетиции парада, который должен пройти 9 мая



В связи с этим в понедельник, 27 апреля, и в четверг, 30 апреля, с 21:00 до 23:00 перекроют участок проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Ограничение действует для всех видов транспорта.

Временно изменятся схемы движения автобусов маршрутов № 29, 44 и 136. В прямом направлении они пойдут по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской. Обратно – по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича и проспекту Машерова. 

Пассажиров и автомобилистов просят учитывать эту информацию.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске несмотря на пик пандемии коронавируса и уже огромное количество заболевших продолжаются репетиции парада, который должен пройти 9 мая
 
Новости дня
Новости
 
Вспышка COVID-19 в Глубоком: за 6 дней рост в 6 раз!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика