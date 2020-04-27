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Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти раньше запланированного срока

27.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Саудовской Аравии. О сокращении добычи нефти сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя саудовской нефтяной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти раньше запланированного срока

Документ о сокращении, который чуть больше двух недель назад согласовали участники ОПЕК+, вступит в силу в эту пятницу, 1 мая. На фоне пандемии коронавируса нефтяной рынок переживает катастрофический обвал цен. В связи с этим страны договорились сократить добычу черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти раньше запланированного срока

Как выяснилось, нефтедобывающая компания Саудовской Аравии приступила к уменьшению объемов производства уже сейчас. Согласно подписанному документу, добычу сырья в стране уменьшат с 12 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллиона.

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Новости Саудовской Аравии. О сокращении добычи нефти сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя саудовской нефтяной промышленности, сообщили в...
 
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