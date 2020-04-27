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Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти раньше запланированного срока
27.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Саудовской Аравии. О сокращении добычи нефти сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя саудовской нефтяной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ о сокращении, который чуть больше двух недель назад согласовали участники ОПЕК+, вступит в силу в эту пятницу, 1 мая. На фоне пандемии коронавируса нефтяной рынок переживает катастрофический обвал цен. В связи с этим страны договорились сократить добычу черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Как выяснилось, нефтедобывающая компания Саудовской Аравии приступила к уменьшению объемов производства уже сейчас. Согласно подписанному документу, добычу сырья в стране уменьшат с 12 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллиона.
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Новости Саудовской Аравии. О сокращении добычи нефти сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя саудовской нефтяной промышленности, сообщили в...
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