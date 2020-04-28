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Глава ВОЗ: «Не обманывайтесь, еще далеко не конец»

28.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коронавирусная инфекция, которая уже почти полгода атакует мировое сообщество, еще долго будет давать о себе знать.



По словам директора ВОЗ Гебреисуса, которые он озвучил во время брифинга, пандемия COVID-19 по состоянию на сегодняшний день еще далека от завершения. Об этом говорится в посте, опубликованном в социальной сети «Твиттер» на странице Всемирной организации здравоохранения. В том числе, он акцентировал внимание на том, что в странах Европы начинают ослаблять карантин из-за снижения количества новых случаев инфицирования.

Гебреисус заявил: «Как и прежде мы настоятельно призываем государства находить, изолировать, тестировать, а также обрабатывать все случаи, а также отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение этих снижающихся тенденций. Пандемия коронавирусной инфекции еще далека от своего завершения. Всемирная организация здравоохранения, как и раньше, сильно обеспокоена растущими тенденциями в Восточной Европе, Латинской Америке, Африке, а также некоторых азиатских странах».

Согласно его словам, все данные относительно выявленных случаев и смертности в данных регионах были занижены из-за низкого потенциала тестирования.
 
 
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Коронавирусная инфекция, которая уже почти полгода атакует мировое сообщество, еще долго будет давать о себе знать.
 
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