Нью-Йорк Таймс: После пандемии в мире будет больше Азии и меньше Запада

Пандемия коронавируса ставит под сомнение исключительность США. Это, возможно, первый глобальный кризис за более чем столетие, когда никто даже не ожидает от Вашингтона лидерства в борьбе с пандемией.





Картины перегруженных больничных палат Америки и длинные очереди безработных заполонили мир и на европейской стороне Атлантики не веря своим глазам смотрят на самую богатую и могущественную страну в мире.





«Когда люди видят эти фотографии Нью-Йорка, они говорят: Как это произошло? Как это возможно?», - говорит Хенрик Эндерляйн, президент школы Херти в Берлине, университета, занимающегося государственной политикой. «Мы все ошеломлены. Посмотрите на цифры по безработице. Двадцать два миллиона», - добавил он.





«Я чувствую отчаянную грусть», - сказал Тимоти Гартон Эш, профессор европейской истории в Оксфордском университете и пылкий атлантист, каким он был всю свою жизнь.





Пандемия, охватившая весь мир, сделала больше, чем просто унесла жизни и средства к существованию от Нью-Дели до Нью-Йорка. Она подрывает фундаментальную веру в американскую исключительность - особая роль, которую Соединенные Штаты играли на протяжении десятилетий после Второй мировой войны, благодаря тому, что их ценности и могущество сделали его мировым лидером и примером для всего мира.





Сегодня они лидеры в другом: более 840 000 американцев были диагностированы с Covid-19 и по меньшей мере 46 784 умерли от него, больше, чем где-либо еще в мире.





По мере того, как разворачивается эпидемия, президент Трамп и губернаторы штатов спорят не только о том, что делать, но и о том, кто имеет полномочия на это. Трамп разжигал протесты против мер безопасности, призываемых научными экспертами, искажал факты о вирусе и реакции правительства почти ежедневно, и на этой неделе использовал вирус для прекращения выдачи грин-карт людям, желающих эмигрировать в Соединенные Штаты.





«У Америки не получилось, у ней получилось исключительно плохо», - сказал Доминик Мойси, политолог и старший советник парижского Института Монтеня.





Г-н Мойси отметил, что пандемия выявила сильные и слабые стороны практически каждого общества. Это продемонстрировало силу и подавление информации авторитарным китайским государством, когда оно посадило на карантин Ухань. Это продемонстрировало ценность глубокого общественного доверия и коллективного духа Германии, несмотря на то, что она не изъявила желания вести Европу.





И в Соединенных Штатах они выявили две большие слабости, которые, по мнению многих европейцев, усугубили друг друга: сумасбродное руко ство Трампа, который отверг опыт и часто отказывался следовать советам своих научных советников, и отсутствие надежной системы общественного здравоохранения и социальной защиты.





«Америка подготовилась к другой войне», - сказал Мойси. «Она готовилась к новому 11 сентября, но вместо этого пришел вирус».





«Возникает вопрос: стала ли Америка неправильной страной с неправильными приоритетами?» спрашивает он.





С тех пор, как Трамп переехал в Белый дом и превратил «Америка в первую очередь» в руководящую мантру своей администрации, европейцам пришлось привыкать готовности президента время от времени рисковать десятилетними альянсами и разрывать международные соглашения. Вначале он назвал НАТО «устаревшим» и вышел из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки Ирана.





Но это, пожалуй, первый глобальный кризис за более чем столетие, когда никто даже не надеется на лидерство Соединенных Штатов.





В Берлине министр иностранных дел Германии Хейко Маас сказал об этом.





Китай принял «очень авторитарные меры, в то время как в США опасность вируса принижали в течение длительного времени», - недавно заявил Маас журналу Der Spiegel.





«Это две крайности, ни одна из которых не может быть моделью для Европы», - сказал г-н Маас.





Однажды Америка рассказала историю о надежде, и не только американцам. Западные немцы, такие как Маас, который вырос на линии фронта холодной войны, знали эту историю наизусть и, как и многие другие в мире, верили в это.





Но почти три десятилетия спустя история Америки оказалась в беде.





Страна, которая помогла победить фашизм в Европе 75 лет назад и защищала демократию на континенте в последующие десятилетия, сейчас защищает своих граждан хуже, чем многие автократии и демократии.





В этом есть особая ирония: Германия и Южная Корея, оба продукта просвещенного американского послевоенного руководства, стали яркими примерами лучших действий во время кризиса.





Критики теперь видят, что Америка не только не в состоянии руководить ответом мира, но и подводит своих собственных людей.





«В Соединенных Штатах нет не только глобального лидерства, но и национального и федерального лидерства», - сказал Рикардо Хаусманн, директор Лаборатории роста в Гарвардском центре международного развития. «В каком-то смысле это провал руководства США в самих США».





Конечно, некоторые страны Европы также были поражены этим вирусом: число погибших от Covid-19 намного выше в процентном отношении в Италии, Испании и Франции, чем в Соединенных Штатах. Но они были поражены раньше, и у них было меньше времени на подготовку и реакцию.





Контраст между реакцией США и Германии на вирус особенно поразителен.





В то время как канцлера Ангелу Меркель критиковали за то, что она не взяла на себя достаточно сильную руководящую роль в Европе, Германию хвалят за реакцию почти как по учебнику на пандемию, по крайней мере, по западным стандартам. Это благодаря надежной системе общественного здравоохранения, а также стратегии массового тестирования и надежному и эффективному политическому руководству.





Мисс Меркель сделала то, что не сделал мистер Трамп. Она была ясна и честна в отношении рисков с избирателями и быстро среагировала. Она сплотила всех 16 глав федеральных земель позади нее. Как обученный физик, она следовала научным советам и извлекла уроки из лучшего опыта в других местах.





Не так давно Меркель считалась вчерашним днем, и она объявила, что это будет ее последний срок. Сейчас ее рейтинг поддержки составляет 80 процентов.





«У нее ум ученого и сердце дочери пастора», - говорит Гартон Эш.





Трамп, который спешит перезапустить экономику в год выборов, назначил группу руководителей от бизнеса, чтобы наметить курс выхода из карантина.





Меркель, как и все, тоже хотела бы найти выход, но на этой неделе она предупредила немцев, чтобы они оставались осторожными. Она получает советы междисциплинарной группы из 26 ученых из Национальной академии наук Германии. В состав группы входят не только медицинские эксперты и экономисты, но и поведенческие психологи, эксперты в области образования, социологи, философы и эксперты в области конституции.





«Вам нужен целостный подход к этому кризису», - сказал Джеральд Хауг, президент академии, который председательствует в немецкой комиссии. «Наши политики понимают это».





Климатолог Хауг проводил исследования в Колумбийском университете в Нью-Йорке.





По его словам, Соединенные Штаты обладают одними из лучших и самых ярких умов в мире в области науки. «Разница в том, что их не слушают».





«Это трагедия», - добавил он.





Некоторые предупреждают, что окончательная история того, как страны будут жить после пандемии, еще далека от написания.





По словам профессора истории Гартона Эша, пандемия - это очень специфический вид стресс-теста для политических систем. Военный баланс сил не изменился. Соединенные Штаты остаются крупнейшей экономикой мира. И было совершенно неясно, какой регион мира будет лучше всего подготовлен, чтобы начать рост после глубокой рецессии.









«Все наши экономики столкнутся с ужасным испытанием», - сказал он. «Никто не знает, кто выйдет сильнее в конце».





Бенджамин Хаддад, французский исследователь из Атлантического совета, писал, что, хотя пандемия проверяет лидерство США, «слишком рано говорить», нанесет ли он долгосрочный ущерб.





«Возможно, что Соединенные Штаты прибегнут к неожиданным ресурсам и в то же время найдут формулу национального единства в своей внешней политике в отношении стратегического соперничества с Китаем, которого у него не было до сих пор», - пишет Хаддад.





Мойси отметил, что в краткосрочной перспективе есть еще неясный момент. В США в ноябре состоятся президентские выборы. Это, а также последствия самого глубокого экономического кризиса с 1930-х годов, также могут повлиять на ход истории.





Великая депрессия породила Новый курс Америки. Возможно, коронавирус заставит Соединенные Штаты укрепить систему общественной безопасности и выработать национальный консенсус в отношении более доступной медицинской помощи, предположил Мойси.





«Европейские социал-демократические системы не только более человечны, но и позволяют нам лучше подготовиться и справляться с таким кризисом, чем более жестокая капиталистическая система в Соединенных Штатах», - говорит Мойси.





Нынешний кризис, некоторые опасаются, может действовать как ускоритель истории, приближая конце влиянию как Соединенных Штатов, так и Европы.





«Когда-нибудь в 2021 году мы выйдем из этого кризиса, и мы будем в 2030 году», - сказал Мойси. «В мире будет больше Азии и меньше Запада».





По словам Гартона Эша, Соединенные Штаты должны принять срочное предупреждение от длинной череды империй, у которых был рассвет и закат.





«Для историка нет ничего нового, это то, что происходит», - говорит Гартон Эш. «Это очень знакомая история в мировой истории, когда через определенное время империя угасает».





Кэтрин Вэнхолд,

«Нью-Йорк Таймс»