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БФФ получит от УЕФА 4,3 млн евро на борьбу с последствиями пандемии
28.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о выделении финансовой помощи всем 55 ассоциациям на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, — сообщает официальный сайт организации.
В рамках программы "HatTrick" национальным ассоциациям выделены 236,5 миллиона евро, которые будут поделены поровну. Иными словами БФФ, как и все остальные члены УЕФА, получит 4,3 миллиона евро.
Сообщается, что каждая национальная федерация имеет право самостоятельно решать, на какие нужды направить выделенные средства.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о выделении финансовой помощи всем 55 ассоциациям на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной...
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