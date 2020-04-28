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БФФ получит от УЕФА 4,3 млн евро на борьбу с последствиями пандемии

28.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о выделении финансовой помощи всем 55 ассоциациям на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, — сообщает официальный сайт организации.



В рамках программы "HatTrick" национальным ассоциациям выделены 236,5 миллиона евро, которые будут поделены поровну. Иными словами БФФ, как и все остальные члены УЕФА, получит 4,3 миллиона евро.

Сообщается, что каждая национальная федерация имеет право самостоятельно решать, на какие нужды направить выделенные средства.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о выделении финансовой помощи всем 55 ассоциациям на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной...
 
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