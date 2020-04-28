БФФ получит от УЕФА 4,3 млн евро на борьбу с последствиями пандемии









В рамках программы "HatTrick" национальным ассоциациям выделены 236,5 миллиона евро, которые будут поделены поровну. Иными словами БФФ, как и все остальные члены УЕФА, получит 4,3 миллиона евро.





Сообщается, что каждая национальная федерация имеет право самостоятельно решать, на какие нужды направить выделенные средства.