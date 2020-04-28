|
Коронавирус в Беларуси: данные на 28 апреля
28.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав опубликовал данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 28 апреля. По информации ведомства, выздоровели и выписаны 1993 пациента.
Всего по стране зарегистрировано 12208 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от 161.028 проведенных тестов.
За весь период распространения инфекции умерли 79 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав опубликовал данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 28 апреля. По информации ведомства, выздоровели и выписаны 1993 пациента. Всего по стране...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)