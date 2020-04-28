Коронавирус в Беларуси: данные на 28 апреля

Источник материала: ОНТ

Минздрав опубликовал данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 28 апреля. По информации ведомства, выздоровели и выписаны 1993 пациента.

Всего по стране зарегистрировано 12208 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от 161.028 проведенных тестов.

За весь период распространения инфекции умерли 79 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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