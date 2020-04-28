В Беларуси коронавирус обнаружили у 12208 человек. Прирост за сутки - 919 человек

Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. За сутки число инфицированных увеличилось на 919 человек. С начала вспышки в стране умерли 79 человек.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На сегодняшний день выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В стране проведено 161 028 тестов.

Днем ранее было зафиксировано 11 289 случаев коронавируса, 75 летальных исходов и 1740 выздоровевших.