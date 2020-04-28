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Евросоюз потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма

28.04.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Из 375 миллиардов 120 ЕС направит пострадавшим предпринимателям и компаниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма

По подсчетам специалистов, из-за пандемии коронавируса туризм в ЕС сократился примерно до 10 % от прежнего объема. Наибольшие потери понесли Португалия, Италия, Испания и Греция.

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Лишь по предварительным подсчетам связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в отрасли.

Евросоюз потратит 375 миллиардов евро на восстановление туризма

В случае, если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то в странах ЕС могут быть потеряны до 10 миллионов рабочих мест.

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Новости мира. Из 375 миллиардов 120 ЕС направит пострадавшим предпринимателям и компаниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По подсчетам специалистов,...
 
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